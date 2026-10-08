Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường thăm chính thức Lào và Campuchia. Ảnh: VGP

Đoàn chính thức tháp tùng Thủ tướng gồm: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn; Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn; Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường; Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ.

Chuyến thăm là hoạt động đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự chủ động và tích cực của người đứng đầu Chính phủ, truyền tải thông điệp về những trọng tâm, ưu tiên đối ngoại của Việt Nam trong nhiệm kỳ mới.

Chuyến thăm cũng góp phần nâng cao mức độ tin cậy trong quan hệ giữa Việt Nam với Lào và Campuchia; tăng cường quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng với lãnh đạo cấp cao Lào và Campuchia, góp phần tăng cường hơn nữa mức độ tin cậy trong quan hệ với hai nước.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ cùng các lãnh đạo Lào và Campuchia trao đổi các biện pháp đẩy mạnh chuyển hoá các cam kết, thoả thuận thành kết quả thực chất, chia sẻ tầm nhìn, định hướng về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào tiếp tục phát triển thực chất. Quan hệ chính trị tiếp tục được củng cố và nâng tầm, duy trì truyền thống trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Hợp tác quốc phòng – an ninh tiếp tục là trụ cột, gắn bó chặt chẽ, thiết thực, toàn diện và thực chất. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư ngày càng được ưu tiên, thúc đẩy theo hướng tăng cường “gắn kết chiến lược”, chú trọng kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng, viễn thông, logistics và liên kết hai nền kinh tế.

Quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam – Campuchia ngày càng phát triển theo chiều sâu, thực chất.

Hợp tác quốc phòng – an ninh khẳng định vai trò trụ cột. Hai bên phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước.

Hợp tác thương mại – đầu tư và du lịch tạo động lực bứt phá. Kim ngạch song phương tăng trưởng cao, riêng 8 tháng đầu năm nay đạt 8,7 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Hợp tác giữa hai nước trong các vấn đề biên giới, người gốc Việt tiếp tục có những tiến triển tích cực.