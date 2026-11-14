Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị cấp cao ASEAN tại Philippines

Thủ tướng Lê Minh Hưng rời Hà Nội, lên đường tới Manila. Ảnh: VGP

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan có sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN, các nước đối tác, cùng nhiều khách mời là lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế. Đây là chuỗi hội nghị cấp cao cuối cùng trong năm Chủ tịch ASEAN của Philippines.

Các hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp. Kinh tế thế giới khó khăn, bất định dưới tác động của bảo hộ, thuế quan và xung đột. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, nhất là về khoa học-công nghệ. Khu vực Đông Nam Á nhìn chung ổn định nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là từ các điểm nóng và sự nổi lên của các vấn đề an ninh phi truyền thống như thiên tai, tội phạm xuyên quốc gia...

Dù đối diện nhiều thách thức đa chiều, ASEAN tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, các ưu tiên năm 2026 và đạt nhiều thành tựu tích cực, nhất là trong duy trì hòa bình, ổn định khu vực; thúc đẩy liên kết kinh tế, kết nối, khoa học công nghệ, tự chủ chiến lược, đa dạng hóa thị trường, củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác thực chất với các đối tác.

Chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm và đóng góp tích cực, chủ động của Việt Nam trong ASEAN; góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi phục vụ phát triển, nâng cao hình ảnh, uy tín và vị thế quốc tế của đất nước.