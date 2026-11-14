Chuyến công tác được thực hiện theo lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Manila (Philippines). Ảnh: TTXVN

Đoàn chính thức tháp tùng Thủ tướng có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội; Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Tiến Hải, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Bùi Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Đặng Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Lương Hoàng Thái, Thứ trưởng Bộ Công Thương; Trần Anh Tuấn, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ; Lại Thái Bình, Đại sứ Việt Nam tại Philippines; Tôn Thị Ngọc Hương, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN.

Việc Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời, khẳng định ASEAN là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Thông qua các hoạt động tại hội nghị, Việt Nam tiếp tục thể hiện vai trò thành viên tích cực, có trách nhiệm, đồng hành cùng ASEAN trong củng cố đoàn kết, xây dựng Cộng đồng ASEAN, duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững; qua đó quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam đổi mới, năng động, hội nhập sâu rộng và có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.