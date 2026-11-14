Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Manila, Philippines. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đoàn chính thức tháp tùng Thủ tướng Chính phủ có các đồng chí: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang; Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái; Trợ lý Thủ tướng Chính phủ Trần Anh Tuấn; Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN Tôn Thị Ngọc Hương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng rời Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Manila, Philippines. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Việc Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự sự kiện quan trọng này thể hiện Việt Nam tiếp tục triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng; đồng thời khẳng định ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Thông qua các hoạt động tại Hội nghị cấp cao ASEAN 49, Việt Nam truyền đi thông điệp là thành viên tích cực, có trách nhiệm, luôn đồng hành cùng ASEAN trong củng cố đoàn kết, xây dựng Cộng đồng ASEAN, duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững; qua đó quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam đổi mới, năng động, hội nhập sâu rộng và có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.