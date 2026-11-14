Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 49

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị cấp cao liên quan tại Manila, Philippines - Ảnh: CP

Đoàn chính thức tham gia chuyến công tác có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy; Cùng các ông/bà: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang; Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái; Trợ lý Thủ tướng Chính phủ Trần Anh Tuấn; Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN Tôn Thị Ngọc Hương.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị cấp cao liên quan sẽ diễn ra từ ngày 14-17/11/2026 tại Manila, Philippines, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước ASEAN, các nước đối tác, cùng nhiều khách mời là Lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế. Đây là chuỗi Hội nghị cấp cao cuối cùng trong năm Chủ tịch ASEAN của Philippines.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị cấp cao liên quan tại Manila, Philippines - Ảnh: CP

Kể từ khi gia nhập ASEAN ngày 28/7/1995, Việt Nam luôn xem ASEAN là ưu tiên trong chính sách đối ngoại. Quá trình tham gia ASEAN của Việt Nam gắn bó chặt chẽ với sự phát triển trong đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam qua các thời kỳ.

Thời gian qua, Việt Nam tiếp tục tham gia đầy đủ, chủ động và thực chất vào các tiến trình hợp tác; đóng góp quan trọng vào củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm, nâng cao năng lực tự cường, tự chủ chiến lược của ASEAN; thúc đẩy nghị sự hợp tác cùng có lợi với các đối tác lớn.

Chuyến công tác lần này của Thủ tướng Lê Minh Hưng nhằm góp phần triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về hội nhập quốc tế, nhất là đối ngoại đa phương và tham gia ASEAN; tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm và đóng góp tích cực, chủ động của Việt Nam trong ASEAN; góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi phục vụ phát triển, nâng cao hình ảnh, uy tín và vị thế quốc tế của đất nước.