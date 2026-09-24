Thủ tướng Lê Minh Hưng: Lấy hiệu quả phục vụ nhân dân và doanh nghiệp làm thước đo

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri. Ảnh: VIỆT CƯỜNG

Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị đơn giản hóa thủ tục giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản quy mô nhỏ; hoàn thiện chính sách hỗ trợ tiếp cận vốn, thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; hoàn thiện cơ chế định giá đất bồi thường, hoàn trả công trình hạ tầng kỹ thuật khi giải phóng mặt bằng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: VIỆT CƯỜNG

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng trong 9 tháng đầu năm. Trong đó, GRDP 6 tháng đạt 11,33%, dẫn đầu các thành phố trực thuộc Trung ương; sản xuất công nghiệp tăng trên 15%; thu hút FDI đạt xấp xỉ 3,5 tỷ USD.

Thông tin về điều hành kinh tế vĩ mô, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, tập trung vào khâu tổ chức thực hiện, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân và doanh nghiệp làm thước đo.

Giải đáp kiến nghị của cử tri, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã chỉ đạo các bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng tiếp thu tối đa ý kiến để hoàn thiện các dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi), Luật Hàng hải và đường thủy Việt Nam (sửa đổi).

Về đất đai, bất động sản, Thủ tướng khẳng định Trung ương và Chính phủ quán triệt nguyên tắc Nhà nước điều tiết, kiểm soát chặt chẽ giá đất, không để tăng giá bất hợp lý, đẩy chi phí xã hội lên cao. Đồng thời, tập trung phát triển quỹ nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê dài hạn dành cho người lao động.

Đồng chí Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: VIỆT CƯỜNG

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng, giao UBND thành phố và các ngành chức năng khẩn trương rà soát vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tiếp tục hỗ trợ vốn, pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thành phố cũng sẽ phối hợp với các bộ, ngành Trung ương triển khai các dự án giao thông, cảng biển kết nối; chuẩn hóa hạ tầng dữ liệu số giáo dục và dịch vụ công trực tuyến, hướng tới mục tiêu trở thành đô thị cảng biển quốc tế hiện đại.