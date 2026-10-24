Thủ tướng Lê Minh Hưng làm rõ một số nội dung về chính sách thuế và đấu thầu

Phát biểu tại Tổ 3, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nghiên cứu kỹ lưỡng và những ý kiến đóng góp cụ thể, xác đáng của các đại biểu Quốc hội. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu và cơ quan thẩm tra, tiếp tục hoàn thiện các dự án luật, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và hiệu quả.

Làm rõ chính sách miễn thuế, bảo đảm an toàn thực phẩm

Đề cập đến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế, Thủ tướng cho biết, việc sửa đổi nhằm thể chế hóa các Nghị quyết số 71 và 72 của Bộ Chính trị, trong đó có chính sách miễn thuế đối với doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh cung cấp suất ăn cho các cơ sở giáo dục và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo Thủ tướng, số thu ngân sách từ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với nhóm đối tượng này không lớn và Bộ Tài chính đang tiếp tục rà soát, tính toán cụ thể. Tuy nhiên, “ý nghĩa và lợi ích xã hội mà chính sách mang lại lớn hơn rất nhiều so với số thu ngân sách được miễn, giảm”.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu.

Về khả năng kiểm soát, Thủ tướng cho rằng, hệ thống hóa đơn, chứng từ tài chính hiện nay cho phép xác định, bóc tách các khoản chi phí đầu vào, đầu ra của doanh nghiệp, qua đó bảo đảm chính sách được áp dụng đúng đối tượng. Mục tiêu là góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh và học sinh.

Thủ tướng đồng thời nhấn mạnh, việc miễn thuế không được làm ảnh hưởng đến yêu cầu bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm. Đây vẫn phải là ưu tiên hàng đầu, được thực hiện nghiêm theo quy định pháp luật.

Đối với chính sách thuế liên quan đến đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng, Thủ tướng tán thành với các ý kiến của đại biểu Quốc hội và cho biết sẽ chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát, làm rõ khái niệm, đối tượng, thời điểm và mức thuế suất áp dụng. Các quy định cần bảo đảm đồng bộ với Luật Đất đai, tránh chồng chéo và có tính khả thi trong thực tiễn.

Hoàn thiện Luật Đấu thầu theo hướng linh hoạt, hiệu quả

Trao đổi về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phân định rõ phạm vi điều chỉnh giữa Luật Đấu thầu và pháp luật chuyên ngành. Đây là một trong những vướng mắc lớn trong thực tiễn, nhất là ở các lĩnh vực y tế, khoa học, công nghệ và năng lượng.

Theo đó, các hoạt động đấu thầu thông thường thực hiện theo Luật Đấu thầu; những hoạt động mang tính đặc thù của từng ngành, lĩnh vực áp dụng quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan. Việc phân định rõ sẽ góp phần hạn chế chồng chéo, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Dự thảo luật cũng tiếp tục trao quyền, nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư trong quyết định các hoạt động đấu thầu, mua sắm, đồng thời làm rõ các hành vi bị nghiêm cấm, thẩm quyền xử lý vi phạm và trách nhiệm của các bên, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận tại Tổ 3.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ chỉ đạo rà soát các quy định về bảo đảm cạnh tranh, mua sắm tập trung; nghiên cứu cơ chế mua sắm trực tiếp đối với bệnh viện, cơ sở y tế và một số lĩnh vực đặc thù nhằm giảm khâu trung gian, tiết kiệm chi phí. Đồng thời, cần có cơ chế xử lý phù hợp với các tình huống cấp bách, nhất là những trường hợp liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân.

Nhấn mạnh tính đa dạng của các gói thầu về tính chất, quy mô và lĩnh vực, Thủ tướng cho rằng pháp luật không thể quy định bao quát mọi tình huống phát sinh. Vì vậy, luật cần tập trung vào những nguyên tắc chung, còn các nội dung đặc thù cần giao Chính phủ, các bộ, ngành hướng dẫn cụ thể, bảo đảm linh hoạt và khả thi.

Theo Thủ tướng, hiệu quả đấu thầu không chỉ phụ thuộc vào hình thức lựa chọn nhà thầu mà còn gắn liền với năng lực, trách nhiệm và sự trung thực của người tổ chức thực hiện. “Dù áp dụng hình thức đấu thầu hay chỉ định thầu, nếu người tổ chức thực hiện không trung thực, không khách quan, không vì lợi ích chung thì vẫn có thể xảy ra sai phạm”.

Do đó, bên cạnh việc đơn giản hóa thủ tục, cần lựa chọn, bố trí cán bộ có năng lực, phẩm chất và tinh thần trách nhiệm; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, hậu kiểm và đánh giá hiệu quả theo kết quả thực tế. Việc đánh giá một gói thầu không chỉ dừng ở mức độ tuân thủ hình thức, quy trình mà còn phải xem xét chất lượng, tiến độ và hiệu quả kinh tế đạt được.

“Trách nhiệm cuối cùng vẫn là con người”, Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu việc hoàn thiện pháp luật về đấu thầu phải đáp ứng đồng thời hai mục tiêu: tạo thuận lợi cho chủ đầu tư và kiểm soát chặt chẽ quyền hạn, trách nhiệm, phòng ngừa tiêu cực, lãng phí.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, hoàn thiện các dự án luật, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và sử dụng nguồn lực quốc gia.