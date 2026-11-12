Thủ tướng Lê Minh Hưng: Kịp thời thay thế cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ

Thủ tướng Lê Minh Hưng trả lời chất vấn (Ảnh: Quang Vinh)

Giao vốn cho khoa học công nghệ còn chậm: Bộ, ngành còn lúng túng nên các địa phương khó khăn, vướng mắc

Ngày 12/11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Sơn (Đoàn TP. Hải Phòng) cho biết, sau 16 tháng triển khai Nghị quyết 57, các bộ mới thống nhất được nội hàm chi; 18 nhiệm vụ công nghiệp chiến lược chưa nhiệm vụ nào được ký hợp đồng; 34 cơ sở dữ liệu quốc gia chưa đồng bộ. Việc định giá tài sản trí tuệ, thu hút vốn tư nhân vào hạ tầng theo hình thức đối tác công tư (PPP) còn hạn chế. Ông Sơn đề nghị Thủ tướng nêu giải pháp tháo gỡ để khơi thông nguồn lực, phục vụ mục tiêu tăng trưởng.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn chất vấn (Ảnh: Quang Vinh)

Trả lời, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, giao vốn cho khoa học công nghệ còn chậm. Đây là lĩnh vực mới và khó. Các bộ, ngành Trung ương cũng còn lúng túng, nên các địa phương lại còn khó khăn, vướng mắc hơn rất nhiều.

Muốn đẩy nhanh giải ngân cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Thủ tướng cho biết vừa qua Chính phủ đã chỉ đạo hoàn thiện Khung kiến trúc tổng thể số quốc gia phiên bản 1.0. Đây là nền tảng thiết kế cơ bản nhất để các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện khung kiến trúc của mình, từ đó mới có quyết định đầu tư để giải ngân, đầu tư cho phần cứng, phần mềm và mua sắm trang thiết bị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trả lời chất vấn (Ảnh: Quang Vinh)

Bên cạnh đó, Chính phủ đã ban hành Khung dữ liệu tổng thể. Bây giờ các bộ, ngành phải xây dựng khung dữ liệu chuyên ngành của mình, từ đó mới tiến hành số hóa để cung cấp dữ liệu. Tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành đang được Chính phủ quyết tâm hoàn thiện trong năm 2026.

“Một số lĩnh vực chuyên môn như dữ liệu đất đai có thể phải sang năm 2027 mới có đủ thời gian. Dữ liệu muốn đảm bảo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”, kết nối, liên thông bắt buộc phải số hóa rất nhiều số liệu, ưu tiên dữ liệu phục vụ quản lý điều hành trước, đòi hỏi nguồn nhân lực, chi phí và thời gian”, Thủ tướng cho hay.

Về công nghệ và sản phẩm chiến lược, vừa qua Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt để đẩy nhanh việc thẩm định, thông qua các chương trình đầu tư cho sản phẩm công nghệ chiến lược. Đến nay đã có khoảng 18 công nghệ và sản phẩm được ưu tiên để triển khai đặt hàng nghiên cứu, kết nối giữa cơ quan nhà nước với các viện, trường và doanh nghiệp. Tinh thần là các bộ, ngành xác định sản phẩm chiến lược trong lĩnh vực của mình. Ví dụ: y tế ưu tiên vaccine, thuốc chữa bệnh; nông nghiệp ưu tiên gen, giống, phân bón, thuốc trừ sâu.

“Mọi việc phải có các bước và quy trình. Các quy định pháp luật cơ bản đã ban hành đầy đủ, nhưng thực tiễn rất phong phú, lĩnh vực mới lại nhiều thách thức, đòi hỏi vừa làm vừa tiếp tục đánh giá, hoàn thiện”, Thủ tướng cho hay.

Ưu tiên đầu tư cầu cạn cho giao thông ở đồng bằng sông Cửu Long

Trả lời đại biểu Phạm Văn Hoà (Đoàn Đồng Tháp) về cơ chế, chính sách và đầu tư phát triển Đồng bằng sông Cửu Long, theo Thủ tướng, vừa qua, Bộ Chính trị đã có Kết luận số 26 về ứng phó sụt lún, biến đổi khí hậu; đồng thời ban hành Nghị quyết chung phát triển các vùng kinh tế. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã xây dựng chương trình hành động rất chi tiết. Riêng khu vực đồng bằng sông Cửu Long, trong bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn này là khoảng trên 320 nghìn tỷ đồng – mức cao nhất trong số 6 vùng kinh tế, thể hiện sự quan tâm đầu tư rất lớn.

Ông Phạm Văn Hoà chất vấn (Ảnh: Quang Vinh)

Đối với đồng bằng sông Cửu Long, việc quan trọng nhất phải làm hiện nay theo Thủ tướng là sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đầu tư cho hạ tầng giao thông đường bộ, thủy lợi, phòng chống sạt lở, sụt lún, ứng phó biến đổi khí hậu. Nếu không giải quyết được hạ tầng giao thông và hạ tầng nông nghiệp thì vùng rất khó phát triển.

Bên cạnh đó, thu hút đầu tư công nghiệp thế mạnh. Yêu cầu các bộ, ngành làm việc với các tỉnh để thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp phù hợp lợi thế địa bàn: năng lượng mới, năng lượng tái tạo, cảng biển, thương mại, dịch vụ trên nền tảng hạ tầng và nguồn điện đang được hoàn thiện. Đồng thời phát triển nông nghiệp công nghệ cao, mời gọi doanh nghiệp liên kết với nông dân và gắn với thị trường trong nước cũng như xuất khẩu, ví dụ đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao đang triển khai rất hiệu quả. Tăng cường đầu tư y tế, giáo dục để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ tăng trưởng của vùng.

Thủ tướng cũng thông tin, hiện nay Chính phủ đã phân quyền rất lớn cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long làm chủ đầu tư một số dự án lớn. Các bộ, ngành sẽ phối hợp chặt chẽ với địa phương trong thực thi. Ví dụ về giao thông đường bộ, Chính phủ đã có nghị quyết các dự án giao thông ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ ưu tiên đầu tư theo hình thức cầu cạn. Chi phí ban đầu có thể cao hơn đường thông thường, nhưng tính cả vòng đời dự án sẽ hiệu quả hơn rất nhiều, ít tốn chi phí giải phóng mặt bằng và giúp bà con ổn định sản xuất.

Còn tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy công việc

Đại biểu Quốc hội Mai Thị Phương Hoa (Đoàn Ninh Bình) dẫn lại cam kết của Thủ tướng Lê Minh Hưng trong bài phát biểu nhậm chức tháng 4/2026 về xử lý nghiêm tình trạng né tránh, vô cảm trước khó khăn của người dân, doanh nghiệp. Bà Hoa đề nghị, Thủ tướng nêu giải pháp căn cơ để khắc phục tình trạng cán bộ, công chức sợ sai, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thậm chí viện dẫn những bất cập của pháp luật để không phải quyết định, nhất là trong các lĩnh vực mới, khó, tiềm ẩn rủi ro như tài chính, đầu tư công và chuyển đổi số.

Trả lời, Thủ tướng cho biết, Trung ương đã có nghị quyết về phát huy tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Ban Bí thư cũng ban hành quy định về tôn vinh, trọng dụng, bảo vệ cán bộ và Chính phủ đã xây dựng kế hoạch triển khai. Tuy nhiên, tại một số cơ quan trung ương và địa phương vẫn còn tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy công việc, không dám đối mặt với những vấn đề mới, khó.

Để khắc phục tình trạng trên, Thủ tướng cho hay, Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện quy định, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cấp, ngành, giữa Trung ương và địa phương, nhất là cấp tỉnh và cấp xã; đồng thời rà soát toàn bộ nhiệm vụ đã phân quyền, phân cấp và bố trí đủ nguồn lực để địa phương thực hiện.

Bà Mai Thị Phương Hoa chất vấn (Ảnh: Quang Vinh)

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới công tác đánh giá cán bộ, gắn trách nhiệm với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Những người không hoàn thành nhiệm vụ có thể phải được thay thế kịp thời. “Biện pháp đánh giá phải rất thẳng thắn, trách nhiệm, rõ ràng để tất cả những ai đứng vào vị trí công việc đã rõ nhiệm vụ thì phải thực hiện, không thể né tránh”, Thủ tướng nói.