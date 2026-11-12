Thủ tướng Lê Minh Hưng: Kịp thời thay thế cán bộ không bảo đảm chất lượng công việc

Chiều 12/11, nêu câu hỏi chất vấn Thủ tướng Chính phủ tại hội trường Quốc hội, đại biểu Mai Thị Phương Hoa dẫn lại cam kết của Thủ tướng Lê Minh Hưng trong bài phát biểu nhậm chức tháng 4/2026 về xử lý nghiêm tình trạng né tránh, vô cảm trước khó khăn của người dân, doanh nghiệp.

Đại biểu Mai Thị Phương Hoa đề nghị Thủ tướng nêu giải pháp căn cơ để khắc phục tình trạng cán bộ, công chức sợ sai, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thậm chí viện dẫn những bất cập của pháp luật để không phải quyết định, nhất là trong các lĩnh vực mới, khó, tiềm ẩn rủi ro như tài chính, đầu tư công và chuyển đổi số.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại phiên chất vấn.

Trả lời câu hỏi đại biểu, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Trung ương đã có nghị quyết về phát huy tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Ban Bí thư cũng ban hành quy định về tôn vinh, trọng dụng, bảo vệ cán bộ và Chính phủ cũng đã có quy định về vấn đề này.

“Tuy nhiên, trên thực tế tại một số cơ quan ở Trung ương và địa phương vẫn còn tình trạng một bộ phận cán bộ sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, không dám đương đầu với những vấn đề mới, vấn đề khó”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Để khắc phục tình trạng trên, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện và kịp thời thể chế hóa đầy đủ các chỉ đạo mới của cấp có thẩm quyền, bảo đảm xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ. Trong đó, cần phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng bộ, ngành, cơ quan, cũng như chính quyền cấp tỉnh và cấp xã, phường.

Cũng theo Thủ tướng, Chính phủ đang rà soát toàn diện việc phân cấp, phân quyền cho địa phương, qua đó xác định rõ những nhiệm vụ mà chính quyền cấp tỉnh và cấp cơ sở có đủ khả năng thực hiện. Cùng với việc phân định thẩm quyền, trách nhiệm, kế hoạch đầu tư công cũng đã bố trí đủ nguồn lực để các địa phương triển khai nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu đổi mới công tác đánh giá cán bộ. Theo đó, khi thẩm quyền, chức trách và nhiệm vụ đã được quy định rõ nhưng cán bộ không bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc thì phải xem xét, đánh giá nghiêm túc kết quả thực hiện nhiệm vụ, từ đó kịp thời điều chuyển, thay thế hoặc bổ sung tại bộ phận chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, trên cơ sở chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, việc xử lý phải được thực hiện thẳng thắn, rõ ràng và có trách nhiệm. Khi chức trách, nhiệm vụ đã được xác định cụ thể, mỗi cán bộ phải chủ động triển khai thực hiện, không được đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

“Bên cạnh việc quy định rõ nhiệm vụ và bảo đảm đầy đủ nguồn lực, công tác đánh giá cán bộ phải được tiến hành khách quan, công tâm và công bằng”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.