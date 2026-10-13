Thủ tướng Lê Minh Hưng kiểm tra tiến độ hai dự án cải tạo kênh, chống ngập tại thành phố Hồ Chí Minh

Thủ tướng Lê Minh Hưng kiểm tra Dự án chống ngập do triều cường tại phường Xóm Chiếu, thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo tin từ TTXVN, chiều 13-10, trong khuôn khổ chuyến công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Lê Minh Hưng kiểm tra thực địa Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên và Dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1.

Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh, dự án được UBND thành phố phê duyệt năm 2022 và điều chỉnh vào năm 2025, với tổng mức đầu tư hơn 9.030 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2021 đến 2026.

Dự án gồm 10 gói thầu xây lắp, khởi công ngày 23-2-2023. Đến nay, Dự án đang bước vào giai đoạn tăng tốc với khối lượng thực hiện đạt khoảng 80%, giải ngân khoảng 75%. Các gói thầu xây lắp được triển khai đồng loạt, tập trung vào đường giao thông, vỉa hè, kè bờ kênh và hoàn thiện mặt đường. Khoảng 62 km tuyến kè đã hoàn thành và 48 km đường giao thông dọc hai bên kênh đã được thông xe. Đây là công trình hạ tầng quan trọng, góp phần cải thiện môi trường, chống ngập, chỉnh trang đô thị và tăng cường kết nối giao thông giữa thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương lân cận như Tây Ninh và Đồng Nai.

Thủ tướng Lê Minh Hưng kiểm tra Dự án chống ngập do triều cường tại phường Xóm Chiếu, thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trong khi đó, Dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 (tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng) đạt khoảng 95% khối lượng. Hiện có 1.500 nhân sự được huy động để kịp hoàn thành, bàn giao công trình vào tháng 11 tới. Đây là dự án chống ngập có ý nghĩa lớn đối với khu vực trung tâm và phía Nam thành phố Hồ Chí Minh, giúp kiểm soát ngập cho khu vực rộng 570 km2 ở bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố, nơi có khoảng 6,5 triệu người sinh sống. Dự án được khởi công năm 2016, thực hiện theo hình thức BT (Xây dựng - Chuyển giao). Công trình gồm 6 cống ngăn triều lớn, hệ thống đê bao ven sông Sài Gòn và các hạng mục phụ trợ.

Cùng với đó, công trình còn có hạng mục xây dựng tuyến đê bao- kè ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến Sông Kinh, tổng chiều dài khoảng 7,8km tại các đoạn xung yếu; kết hợp cống nhỏ có khẩu độ từ 1-10m trên đoạn từ Vàm Thuật đến Mương Chuối.

Thủ tướng Lê Minh Hưng với công nhân, kĩ sư thi công Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên, tại phường An Nhơn. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Hệ thống đê/kè được xây dựng đồng bộ với các cống kiểm soát triều. Nhà quản lý trung tâm và hệ thống quan trắc- điều khiển tự động SCADA, phục vụ quản lý và vận hành tập trung toàn bộ hệ thống công trình, cũng đã được hoàn thiện. Hệ thống này thực hiện thu thập và giám sát dữ liệu mực nước, lượng mưa; điều khiển cửa van, trạm bơm; giám sát, cảnh báo và hỗ trợ điều phối giao thông thủy...

Dự án được khởi công năm 2016, dự kiến hoàn thành năm 2018, tuy nhiên, công trình nhiều lần đình trệ do vướng pháp lý và phương án thanh toán cho nhà đầu tư. Để tháo gỡ các vướng mắc, cấp có thẩm quyền đã ban hành nhiều chủ trương, kết luận, cơ chế liên quan, trong đó có Nghị quyết số 16/2026/NQ-CP, Nghị quyết số 212/NQ-CP, Nghị quyết số 260/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 257/2025/NĐ-CP.