Thủ tướng Lê Minh Hưng kiểm tra hai dự án trọng điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh
Thủ tướng Lê Minh Hưng kiểm tra thực địa hai dự án hạ tầng trọng điểm tại TP Hồ Chí Minh, gồm dự án kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên và dự án chống ngập do triều cường có xét đến biến đổi khí hậu.
Tại các công trình, Thủ tướng nghe báo cáo tiến độ, những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp thúc đẩy triển khai trong thời gian tới./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-le-minh-hung-kiem-tra-hai-du-an-trong-diem-tai-thanh-pho-ho-chi-minh-post1141813.vnp