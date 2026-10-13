Thủ tướng Lê Minh Hưng kiểm tra hai dự án trọng điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh

Dù đã được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để di dời ra khỏi vùng triều cường xâm thực, gây sạt lở ven biển, giao lại đất cho nhà nước quản lý. Thế nhưng một số người dân vẫn trở lại tái chiếm đất cũ, xây lắp nền móng để chờ cơ hội sang nhượng trái phép cho người có nhu cầu kinh doanh dịch vụ du lịch.