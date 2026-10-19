Thủ tướng Lê Minh Hưng: Không để giá nhà ở xã hội, nhà cho thuê tăng bất hợp lý

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên thảo luận tổ sáng 19/10. Ảnh: Lâm Hiển

Thảo luận tại Tổ 3 (gồm Đoàn ĐBQH TP. Hải Phòng, tỉnh Lạng Sơn, và tỉnh Hà Tĩnh) sáng 19/10 về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết quá trình thẩm tra, góp ý còn bốn nhóm vấn đề có ý kiến khác nhau, gồm phạm vi áp dụng và lựa chọn tổ chức đấu giá; tham dự, trả giá và tiền đặt trước; đấu giá trực tuyến và bước giá; hủy kết quả đấu giá và bảo vệ người mua ngay tình.

Thủ tướng đề nghị các ĐBQH tiếp tục nghiên cứu, góp ý hoàn thiện dự thảo, đặc biệt chú trọng sự thống nhất giữa pháp luật về đấu giá tài sản với các luật chuyên ngành, nhất là Luật Đất đai.

Theo Thủ tướng, trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất gắn chặt với các quy định về quản lý đất đai và xác định giá đất. Do đó, cần rà soát kỹ các quy định để bảo đảm tính đồng bộ, tránh vướng mắc khi triển khai.

Dẫn quy định của Luật Đất đai về Nhà nước tăng cường quản lý giá đất, Thủ tướng lưu ý việc đấu giá quyền sử dụng đất phải thống nhất với cơ chế quyết định giá đất của UBND và HĐND địa phương. Các nội dung liên quan đến khung giá đất, hệ số cần được cơ quan chuyên môn quy định chi tiết để thực hiện.

Kiểm soát giá nhà ở xã hội, nhà cho thuê

Nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng là quản lý, điều tiết hiệu quả giá đất và thị trường bất động sản, Thủ tướng đặc biệt quan tâm đến phân khúc nhà ở xã hội và nhà cho thuê dành cho đối tượng chính sách, người lao động, người thu nhập thấp.

“Chúng ta phải quản lý giá rất chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, giá đất có quan hệ trực tiếp với giá nhà. Vì vậy, kiểm soát, điều tiết giá ở phân khúc nhà ở xã hội và nhà cho thuê là điều kiện quan trọng để đối tượng chính sách, người thu nhập thấp có thể mua nhà ở xã hội hoặc thuê nhà dài hạn.

Thủ tướng cho rằng yêu cầu quản lý giá cần có sự phân biệt giữa các phân khúc thị trường. Với nhà ở cao cấp, giá cả có thể phụ thuộc vào nhu cầu và khả năng tài chính của người mua. Tuy nhiên, đối với nhà ở xã hội và nhà cho thuê, Nhà nước phải có cơ chế quản lý, điều tiết chặt chẽ.

“Chúng ta phải quản lý, điều tiết được, không thể để giá tăng một cách vô lý”, Thủ tướng nói.

Để đạt mục tiêu này, Thủ tướng nhấn mạnh việc đấu giá, giao đất cho nhà đầu tư phải gắn với các cơ chế, chính sách về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản. Các quy định cần được thiết kế đồng bộ, bảo đảm mục tiêu kiểm soát giá nhà ở xã hội, nhà cho thuê, qua đó tạo điều kiện cho người lao động và người thu nhập thấp tiếp cận nhà ở.

Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Hải Phòng Lê Ngọc Châu, Tổ trưởng Tổ 3, điều hành phiên thảo luận. Ảnh: Lâm Hiển

Quy định phải rõ ràng để địa phương dễ áp dụng

Từ thực tiễn quản lý đất đai, Thủ tướng đề nghị tiếp tục rà soát sự thống nhất giữa Luật Đấu giá tài sản với Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Đấu thầu.

Theo Thủ tướng, những trường hợp Luật Đất đai quy định phải đấu giá hoặc đấu thầu cần thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật tương ứng. Vì vậy, các quy định giữa những luật này phải gắn kết chặt chẽ, tránh thiếu thống nhất trong quá trình áp dụng.

Thủ tướng cho rằng quá trình xây dựng các dự án luật có thể vẫn còn những nội dung chưa được kết nối đồng bộ. Các ĐBQH cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát kỹ để hoàn thiện, bảo đảm quy định có thể triển khai trên thực tế.

“Nếu luật và các văn bản hướng dẫn không đầy đủ, không chi tiết, không rõ ràng, cụ thể thì các địa phương rất khó áp dụng”, Thủ tướng lưu ý.

Thủ tướng mong muốn các đại biểu tiếp tục đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật và tạo thuận lợi cho địa phương trong tổ chức thực hiện.

Đề nghị bỏ quy định bốc thăm chọn người trúng đấu giá ĐBQH Trần Đình Gia (Hà Tĩnh) đề nghị không quy định việc xác định người trúng đấu giá bằng hình thức bốc thăm trong trường hợp không có người trả giá hoặc tất cả giá trả đều không hợp lệ.

ĐBQH Trần Đình Gia (Hà Tĩnh) phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Theo đại biểu, dù dự thảo quy định người tham dự phiên đấu giá được coi là đồng ý trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm, việc lựa chọn ngẫu nhiên người trúng đấu giá bằng bốc thăm chưa phản ánh bản chất cạnh tranh về giá của hoạt động đấu giá, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ khiếu nại, tranh chấp. Đại biểu cũng cho rằng quy định người từ chối bốc thăm bị coi là rút lại giá đã trả và mất tiền đặt trước là chưa hợp lý, bởi thực tế họ chưa thực hiện việc trả giá. Thay vì bốc thăm, đại biểu đề nghị xác định đây là trường hợp đấu giá không thành. Để ngăn ngừa tình trạng người tham dự thông đồng không trả giá nhằm làm cuộc đấu giá thất bại, đại biểu đề xuất nghiên cứu quy định không hoàn trả tiền đặt trước đối với người tham dự phiên đấu giá nhưng không trả giá.