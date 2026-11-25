Theo thông tin tại cuộc họp, tính chung trong 11 tháng đầu năm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành 320 văn bản quy định chi tiết (166 nghị định, 7 quyết định, 147 thông tư). Thời gian qua, công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật được tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng, xử lý nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra, tạo cơ sở pháp lý để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn chi tiết để triển khai thi hành, đưa các luật, nghị quyết vào thực tiễn. Luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua phải được tổ chức thi hành kịp thời, thống nhất, hiệu quả, gắn chặt xây dựng với thi hành pháp luật, bảo đảm tháo gỡ được khó khăn, đưa quy định vào cuộc sống, chuyển kết quả hoàn thiện thể chế thành động lực phát triển; quyết tâm, phấn đấu ở mức cao nhất, không để nợ, chậm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì và phát biểu tại cuộc họp về triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội, chiều 25-11. Ảnh: VIẾT CHUNG

"Văn bản quy định chi tiết phải thể hiện đúng tinh thần cải cách của luật, đúng thẩm quyền và phạm vi được giao; không đặt thêm điều kiện, thủ tục trái quy định, làm giảm hiệu quả chính sách hoặc gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng đề nghị các Phó Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo theo lĩnh vực được phân công, tập trung xử lý ngay những văn bản có thể chậm tiến độ hoặc còn ý kiến khác nhau giữa các bộ, cơ quan. Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, nội dung, chất lượng văn bản thuộc phạm vi được giao.

Đối với 25 văn bản cần phải ban hành trong thời gian tới (gồm 3 văn bản có hiệu lực từ ngày 1-12-2026, 4 văn bản từ ngày 1-1-2027, 17 văn bản từ ngày 1-3-2027 và 1 văn bản từ ngày 1-7-2027), Thủ tướng yêu cầu bảo đảm tiến độ, chất lượng ban hành văn bản theo yêu cầu. Trong đó, cần ưu tiên cao nhất các văn bản phải đáp ứng mốc ngày 1-12-2026 và ngày 1-1-2027; đồng thời chủ động chuẩn bị các văn bản có hiệu lực trong các tháng tiếp theo. Các bộ trưởng chỉ đạo rà soát, thống nhất danh mục văn bản cần ban hành, nhất là những nội dung có hiệu lực sớm.

Đối với các luật, nghị quyết có khối lượng nội dung quy định chi tiết lớn, có tính chất phức tạp, liên ngành (như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đấu thầu, Luật Xử lý vi phạm hành chính...) hoặc có thời điểm hiệu lực sớm, các bộ, cơ quan chủ động chuẩn bị nội dung, dự thảo và các điều kiện cần thiết để bảo đảm tiến độ xây dựng, ban hành văn bản.

Thủ tướng nêu tinh thần chung là một luật chỉ ban hành một văn bản hướng dẫn, song cần linh hoạt, bảo đảm tính hợp lý của số lượng văn bản; rà soát kỹ quy định chuyển tiếp và hiệu lực văn bản hiện hành, bảo đảm thống nhất, khả thi, không để gián đoạn giải quyết công việc, tuyệt đối không tạo điểm nghẽn, rào cản mới.

Với kết quả tổng rà soát và giải pháp xử lý tổng thể hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Thủ tướng giao Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ để xác định rõ những văn bản nào cần ban hành mới, những văn bản cần bãi bỏ, những văn bản cần hợp nhất; đơn giản hóa thủ tục hành chính, khắc phục những mâu thuẫn, chồng chéo, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp tới sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, hoạt động của người dân, doanh nghiệp, phân cấp, phân quyền…