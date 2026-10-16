Thủ tướng Lê Minh Hưng: Không chỉ tạo ra sản phẩm tốt mà phải xây dựng được thương hiệu mạnh

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 - năm 2026. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chúc mừng 227 doanh nghiệp với 499 sản phẩm được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026, đồng thời đánh giá đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với bản lĩnh, trí tuệ, sức sáng tạo và những nỗ lực bền bỉ của doanh nghiệp, doanh nhân và người lao động Việt Nam.

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, danh hiệu Thương hiệu quốc gia Việt Nam không chỉ là niềm vinh dự tự hào mà còn là cam kết danh dự đối với người tiêu dùng và trách nhiệm với hình ảnh đất nước. Mỗi sản phẩm mang thương hiệu Việt phải là một lời khẳng định mạnh mẽ về chất lượng, chữ tín và khát vọng vươn mình ra thế giới.

Trải qua 23 năm xây dựng và phát triển và 10 kỳ xét chọn, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã ghi dấu bước trưởng thành vượt bậc của doanh nghiệp Việt Nam. Từ mốc khiêm tốn chỉ 30 doanh nghiệp với 50 sản phẩm năm 2008, đến nay đã có 227 doanh nghiệp với 499 sản phẩm được công nhận uy tín. Riêng năm 2025, các doanh nghiệp được vinh danh đạt doanh thu ấn tượng hơn 2,5 triệu tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 133 nghìn tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 760 nghìn lao động.

Thủ tướng Lê Minh Hưng với các doanh nghiệp được vinh danh sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 - năm 2026. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Đặc biệt, theo Brand Finance , giá trị Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 đã tăng lên trên 462 tỷ USD, tăng 45,14% so với năm 2020, xếp thứ 32/193 quốc gia; tổng giá trị 100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam đạt 43 tỷ USD, tăng 11% so với năm trước. Những con số đó không chỉ phản ánh sự phát triển bứt phá của nền kinh tế mà còn thể hiện niềm tin ngày càng cao đối với sản phẩm Việt Nam.

Đáng lưu ý, thương hiệu không chỉ là tài sản riêng của doanh nghiệp mà còn là sức mạnh cạnh tranh, uy tín và vị thế của một quốc gia. Thương hiệu mạnh làm nên doanh nghiệp mạnh; doanh nghiệp lớn mạnh góp phần tăng cường sự tự chủ, tự cường của nền kinh tế, làm cho đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Tuy nhiên, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng cũng cần nghiêm túc nhìn nhận, không ít sản phẩm tốt vẫn thiếu thương hiệu đủ mạnh; giá trị gia tăng và khả năng làm chủ thị trường còn hạn chế. Doanh thu xuất khẩu của các doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia mới chiếm khoảng 11% doanh thu của chính các doanh nghiệp này, tương đương khoảng 2,3% kim ngạch xuất khẩu cả nước. Đầu tư nghiên cứu, công nghệ lõi, bảo hộ sở hữu trí tuệ và chống hàng giả có mặt chưa đáp ứng yêu cầu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

“Chúng ta không chỉ cần tạo ra sản phẩm tốt mà phải xây dựng được thương hiệu mạnh; không chỉ dừng lại ở biết sản xuất mà phải làm chủ giá trị và thị trường”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Để thương hiệu Việt thực sự vươn xa và lớn mạnh, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam, phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện các nghị quyết chiến lược của Đảng về đổi mới mô hình phát triển, phát triển doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân. Doanh nghiệp cần chủ động nâng cao năng suất, gia tăng giá trị nội địa, mở rộng thị phần và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu; coi thương hiệu là tài sản chiến lược dài hạn. Các doanh nghiệp đầu tàu phải đi trước, mở đường, dẫn dắt bằng hành động và lan tỏa những chuẩn mực về chất lượng, quản trị, trách nhiệm xã hội.

Cùng đó, cần đầu tư thực chất cho năng lực cốt lõi, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tăng cường nghiên cứu và phát triển, làm chủ công nghệ, thiết kế, sáng chế; nâng cao tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn xanh và khả năng truy xuất nguồn gốc. Việc ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong quản trị thương hiệu cần được đẩy mạnh, lấy trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm. Doanh nghiệp phải chuyển từ tư duy “làm ra tại Việt Nam” sang “sáng tạo bởi Việt Nam”, từ cạnh tranh bằng giá sang chinh phục thị trường bằng chất lượng, công nghệ và uy tín.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Thủ tướng cũng yêu cầu doanh nghiệp chủ động chinh phục thị trường quốc tế, xây dựng thương hiệu bền vững thông qua phát triển hệ thống phân phối, đối tác và dịch vụ hậu mãi; bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, giữ gìn bản sắc Việt Nam tại từng thị trường và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA). Thành công không chỉ được đo bằng kim ngạch xuất khẩu mà còn bằng niềm tin của khách hàng và giá trị thương hiệu. Thương hiệu Việt không chỉ cần hiện diện mà phải tạo dựng được vị thế bền vững, được thị trường biết đến và tin tưởng lựa chọn.

Một yêu cầu quan trọng khác là chuyển từ phát triển riêng lẻ sang liên kết, cùng nâng cấp chuỗi giá trị Việt Nam. Doanh nghiệp lớn cần đóng vai trò dẫn dắt hệ sinh thái, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao công nghệ, chất lượng và năng lực quản trị. Các doanh nghiệp cần tăng cường hợp tác lành mạnh, chia sẻ nguồn lực, cùng xây dựng ngành hàng và chuỗi cung ứng vững chắc. Thương hiệu quốc gia không thể mạnh nếu thiếu những doanh nghiệp và chuỗi giá trị đủ sức cạnh tranh.

Song song với nâng cao năng lực sản xuất và thị trường, doanh nghiệp phải kiên trì xây dựng văn hóa kinh doanh liêm chính, minh bạch và có trách nhiệm; thượng tôn pháp luật, bảo vệ người lao động và môi trường, không gian lận xuất xứ, không kinh doanh hàng giả, hàng nhái. Việc thực hiện các chuẩn mực về môi trường, xã hội và quản trị (ESG), minh bạch chất lượng và nguồn gốc sản phẩm cần được coi trọng. Thương hiệu có thể được tạo dựng bằng chất lượng và sáng tạo nhưng chỉ có thể trường tồn bằng chữ tín. Giữ gìn uy tín doanh nghiệp cũng chính là giữ gìn danh dự của thương hiệu quốc gia.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân phát biểu. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Thủ tướng nhấn mạnh, để thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược của đất nước, Việt Nam cần cộng đồng doanh nghiệp mạnh hơn, đổi mới hơn và sở hữu những thương hiệu có sức cạnh tranh toàn cầu. Chính phủ cam kết tiếp tục đồng hành, triển khai các giải pháp điều hành thúc đẩy tăng trưởng cao, bền vững trên cơ sở kiên định ổn định kinh tế vĩ mô; quyết liệt cải cách thể chế, thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tháo gỡ các điểm nghẽn và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, lấy sự phát triển của doanh nghiệp và đời sống người dân làm thước đo. Nhà nước kiến tạo môi trường, doanh nghiệp kiến tạo giá trị; Nhà nước mở đường, doanh nghiệp tiên phong.

Đối với Bộ Công Thương, Thủ tướng yêu cầu phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp sớm trình Chiến lược phát triển Thương hiệu quốc gia Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Chiến lược cần gắn kết thương hiệu quốc gia với thương hiệu ngành, địa phương, doanh nghiệp và sản phẩm; xác định mục tiêu, lộ trình hình thành những thương hiệu có sức cạnh tranh quốc tế, thể hiện hình ảnh một Việt Nam hiện đại, sáng tạo, trách nhiệm và tin cậy.

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam cần được đổi mới theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, thị trường làm định hướng và hiệu quả thực chất làm thước đo. Các tiêu chí về công nghệ, đổi mới sáng tạo, giá trị nội địa, thị phần và tiêu chuẩn xanh cần được hoàn thiện; đồng thời tăng cường hậu kiểm, kiên quyết thu hồi danh hiệu đối với những trường hợp không còn đáp ứng tiêu chí. Danh hiệu Thương hiệu quốc gia phải thực sự là sự bảo chứng về chất lượng, uy tín và sức cạnh tranh.

Công ty CP Giao hàng Tiết kiệm được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Bên cạnh đó, cần huy động sức mạnh tổng hợp để đưa thương hiệu Việt Nam ra thế giới thông qua kết nối xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, ngoại giao, văn hóa và truyền thông. Mạng lưới cơ quan đại diện và Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài cần phát huy vai trò hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, bảo vệ tài sản trí tuệ và xây dựng sự hiện diện lâu dài. Các doanh nghiệp tiên phong tiếp tục giữ vai trò mở đường, lan tỏa giá trị và góp phần khẳng định vị thế thương hiệu Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Phát biểu tại Lễ công bố, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam nhấn mạnh: Sau 23 năm triển khai và 10 kỳ xét chọn, số doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia đã tăng hơn 7 lần, từ 30 doanh nghiệp năm 2008 lên 227 doanh nghiệp năm 2026. Đáng chú ý, 14 doanh nghiệp duy trì danh hiệu liên tục qua cả 10 kỳ và 84 doanh nghiệp được công nhận từ 5 kỳ trở lên. Theo Bộ trưởng, đây là minh chứng cho sức bền của uy tín và chữ tín trong kinh doanh.

Kỳ xét chọn năm nay tiếp tục dựa trên ba giá trị cốt lõi “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong”, đồng thời nâng yêu cầu đánh giá về đổi mới sáng tạo. Trọng số dành cho tiêu chí này tăng từ 18% lên 30% tổng thang điểm; việc thẩm định tập trung sâu hơn vào năng lực nghiên cứu và phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tài sản trí tuệ, phù hợp với định hướng phát triển được xác định tại Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 - năm 2026. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Theo Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng, thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ thúc đẩy chuyển dịch Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam từ xét chọn, tôn vinh sang kiến tạo và đồng hành cùng doanh nghiệp. Trọng tâm là hoàn thiện Chiến lược phát triển Thương hiệu quốc gia Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Cùng đó, hỗ trợ doanh nghiệp trong toàn bộ vòng đời thương hiệu, từ xây dựng, quản trị, định giá đến bảo hộ sở hữu trí tuệ và xử lý tranh chấp ở nước ngoài; gắn phát triển thương hiệu với xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch và phát huy mạng lưới Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài. Đặc biệt, các tiêu chí tiếp tục được nâng theo chuẩn quốc tế, tăng cường giám sát sau công nhận và kiên quyết loại khỏi chương trình những trường hợp không còn đáp ứng yêu cầu.

Được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2003 và do Bộ Công Thương chủ trì triển khai, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp, qua đó góp phần thúc đẩy xuất khẩu và nâng cao hình ảnh quốc gia. Thời gian tới, việc xây dựng Chiến lược phát triển Thương hiệu quốc gia Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 được kỳ vọng tạo cơ sở tăng cường kết nối giữa thương hiệu quốc gia với thương hiệu ngành hàng, địa phương, doanh nghiệp và sản phẩm. Mục tiêu không chỉ là quảng bá hình ảnh hàng hóa Việt Nam mà còn chuyển hóa năng lực sản xuất, công nghệ và sáng tạo thành giá trị thương hiệu, củng cố niềm tin của người tiêu dùng và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế trên thị trường quốc tế.