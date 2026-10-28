Thủ tướng Lê Minh Hưng: 'Không chỉ đầu tư tại Việt Nam mà đầu tư cùng Việt Nam'

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu năm 2026, ngày 28/10 tại TP HCM, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị các đối tác quốc tế chuyển từ hợp tác đầu tư, sản xuất đơn thuần sang cùng Việt Nam nghiên cứu và phát triển, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Đây là một trong những định hướng hợp tác được người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% trở lên mỗi năm giai đoạn 2026-2030.

“Chúng tôi mong muốn các đối tác quốc tế không chỉ đầu tư tại Việt Nam mà đầu tư cùng Việt Nam, không chỉ sản xuất tại Việt Nam mà còn cùng nghiên cứu và phát triển, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiến tạo những chuỗi giá trị mới có sức cạnh tranh khu vực và toàn cầu”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh phát biểu tại diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026. Ảnh BTC.

Theo Thủ tướng, thế giới đang trải qua những biến chuyển sâu sắc, khi cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, xung đột tiếp diễn dưới nhiều hình thức, trong khi điều chỉnh chính sách, phân mảnh kinh tế và tái cấu trúc chuỗi cung ứng diễn ra ngày càng mạnh mẽ.

Cùng lúc, sự phát triển đột phá của khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), cùng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuyển đổi năng lượng đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, mô hình phát triển và cấu trúc kinh tế toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng cho rằng nâng cao năng lực tự chủ và tăng cường hợp tác quốc tế là hai yêu cầu gắn kết chặt chẽ. “Không một quốc gia nào có thể phát triển nhanh và bền vững nếu đứng riêng lẻ. Không một thách thức toàn cầu nào có thể được giải quyết hiệu quả chỉ bằng những nỗ lực đơn phương”, ông nói.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh hợp tác quốc tế cần vượt ra ngoài những tuyên bố và cam kết, để chuyển hóa thành các cơ chế thực chất, dự án khả thi và kết quả cụ thể có thể đo lường.

Thay đổi tư duy phát triển, phương thức quản trị quốc gia

Theo Thủ tướng, trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng cao gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn. GDP 9 tháng tăng 9,01%, mức cao nhất kể từ năm 2011. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 987 tỷ USD, tăng trên 30% so với cùng kỳ năm trước và dự kiến cả năm vượt 1.100 tỷ USD. Riêng trong tháng 10, Việt Nam xuất siêu trên 5,7 tỷ USD.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4%, trong khi vốn FDI thực hiện đạt 21,7 tỷ USD, tăng 12,1%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 9 tháng đạt hơn 120 tỷ USD, tăng 15,1%.

Thủ tướng cũng cho biết Việt Nam xếp thứ 43 trong 139 nền kinh tế về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2026, đồng thời đứng đầu thế giới về tỷ trọng xuất khẩu công nghệ cao và tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa sáng tạo trong tổng giao dịch thương mại hàng hóa. Việt Nam đã chính thức gia nhập nhóm nước thu nhập trung bình cao vào tháng 7/2026.

Trên nền tảng này, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm thực hiện mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. "Chúg tôi xác định giai đoạn 2026-2030 được xác định là thời kỳ bản lề, với mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% trở lên mỗi năm", lãnh đạo Chính phủ nói.

Thủ tướng lưu ý mục tiêu tăng trưởng cao phải đi cùng việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững.

“Tăng trưởng cao phải đi đôi với năng suất cao hơn, thu hút đầu tư nước ngoài phải đi đôi với nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước; hội nhập sâu rộng phải đi đôi với tăng cường sức chống chịu và khả năng tự chủ của nền kinh tế”, ông nói.

Theo Thủ tướng, để hiện thực hóa các mục tiêu này, Việt Nam cần đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển, nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đồng thời đổi mới các động lực tăng trưởng truyền thống và phát triển những ngành, lĩnh vực kinh tế mới.

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là những động lực chính của mô hình phát triển mới. Cùng với đó, Chính phủ triển khai các định hướng phát triển giáo dục, đào tạo lao động chất lượng cao, khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước và nâng cao chất lượng, hiệu quả của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo Thủ tướng, định hướng này không đơn thuần là đổi mới mô hình tăng trưởng, mà còn đòi hỏi thay đổi mạnh mẽ tư duy phát triển, phương thức quản trị quốc gia và cách thức Việt Nam kết nối, hợp tác với thế giới.

Chính phủ đang triển khai đổi mới, hoàn thiện pháp luật, thể chế và quản trị quốc gia theo hướng kiến tạo phát triển, phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Mục tiêu là tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, mở rộng không gian phát triển và tạo điều kiện để địa phương, các vùng, các cực tăng trưởng, nhất là đô thị đặc biệt, phát huy tiềm năng.

Muốn trở thành trung tâm nghiên cứu và phát triển

Thủ tướng cho biết Việt Nam hướng tới vai trò rộng hơn trong nền kinh tế toàn cầu, từ một điểm đến đầu tư công nghệ mới trở thành đối tác tin cậy, mắt xích quan trọng trong các chuỗi cung ứng và giá trị toàn cầu, đồng thời là trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo.

Để thúc đẩy hợp tác trong giai đoạn mới, Thủ tướng đề xuất một số hướng phối hợp với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và các đối tác quốc tế.

Trước hết, Việt Nam muốn thúc đẩy quan hệ đối tác cùng sáng tạo giữa các tập đoàn quốc tế với địa phương và doanh nghiệp trong nước. Theo Thủ tướng, với lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên và nguồn nhân lực, Việt Nam không chỉ là một cứ điểm sản xuất mà cần trở thành trung tâm nghiên cứu và phát triển, đặc biệt trong các ngành công nghệ chiến lược như AI, bán dẫn và vật liệu mới.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026. Ảnh BTC.

Ông đề nghị WEF và các đối tác đồng hành trong các chương trình bồi dưỡng, đào tạo tài năng số và nhân lực khoa học công nghệ mũi nhọn, qua đó giúp doanh nghiệp và người lao động Việt Nam nâng cao năng lực tiếp nhận, ứng dụng và làm chủ công nghệ.

Một hướng hợp tác khác là nghiên cứu xây dựng cơ chế thử nghiệm cho công nghệ chiến lược. Việt Nam sẵn sàng phối hợp với các tập đoàn công nghệ thiết lập cơ sở thử nghiệm có kiểm soát, tạo điều kiện đưa những công nghệ tiên phong như AI và năng lượng mới vào ứng dụng thực tiễn một cách rộng rãi, nhanh chóng và an toàn.

Về nguồn lực tài chính, Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh hợp tác nhằm huy động vốn trung và dài hạn cho phát triển. Ông cho rằng các trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM và Đà Nẵng cần trở thành nơi kết nối hiệu quả nguồn vốn trung, dài hạn toàn cầu với nhu cầu phát triển hạ tầng năng lượng, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Chính phủ cam kết có đầu mối xử lý từng đề xuất

Để những định hướng hợp tác chuyển thành kết quả cụ thể, Thủ tướng nhấn mạnh trách nhiệm phối hợp giữa Chính phủ, địa phương, doanh nghiệp, giới khoa học và các đối tác quốc tế.

Theo ông, bốn trụ cột của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm nay gồm vai trò của siêu đô thị; công nghệ đột phá và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; các mô hình hợp tác trong kỷ nguyên mới; và vai trò của khu vực tư nhân cần được kết nối thành một chương trình hành động thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm và tạo ra sản phẩm cụ thể.

Trong đó, Chính phủ có trách nhiệm kiến tạo thể chế và môi trường phát triển; địa phương chủ động, sáng tạo và quyết liệt tổ chức thực hiện; doanh nghiệp trong và ngoài nước tiên phong đầu tư, đổi mới; giới khoa học cung cấp tri thức và giải pháp; các đối tác quốc tế chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp triển khai nguồn lực.

Thủ tướng cho biết Chính phủ trân trọng các ý kiến đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, đồng thời cam kết xác định đầu mối xử lý rõ ràng đối với từng đề xuất khả thi.

“Đối với mỗi dự án tiềm năng, sẽ có lộ trình để thúc đẩy cụ thể. Đối với mỗi vướng mắc chính đáng, sẽ xác định rõ cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm, xem xét và giải quyết kịp thời,” ông nói.

Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng nhấn mạnh tương lai không chỉ thuộc về những quốc gia có nguồn lực lớn nhất hay công nghệ tiên tiến nhất, mà còn thuộc về những nước biết kết nối nguồn lực, khơi dậy sáng tạo và hợp tác hiệu quả vì lợi ích chung.

“Việt Nam sẵn sàng hợp tác để cùng phát triển, sẵn sàng chia sẻ để cùng phát triển, sẵn sàng đổi mới để cùng tạo ra giá trị và sẵn sàng hành động vì một tương lai hòa bình, ổn định, thịnh vượng và bền vững,” Thủ tướng gửi thông điệp.