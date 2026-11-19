Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, chiều 19-11-2026. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã đóng góp trực tiếp và gián tiếp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu của năm 2026, tạo nền tảng, tạo đà cho năm 2027 tăng tốc, bứt phá.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại như ở một số nơi, cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chưa quan tâm đúng mức, nên công tác thi đua - khen thưởng chưa thực chất, còn thụ động; chưa chủ động phát hiện, khơi dậy và lan tỏa những cách làm hay, mới, hiệu quả.

"Có những việc rất cụ thể nhưng nếu khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng địa phương, đúng lúc, đúng thời điểm thì tác động rất nhanh, rất mạnh. Một số địa phương có những cách làm rất năng động, sáng tạo thì chúng ta phải ủng hộ", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì và phát biểu tại phiên họp lần thứ 3 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, chiều 19-11. Ảnh: VIẾT CHUNG

Về nhiệm vụ thời gian tới và năm 2027, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, phải quán triệt kết luận của Bộ Chính trị xác định năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030. Do đó, công tác thi đua - khen thưởng phải bám sát định hướng này, đặc biệt phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu. Trên cơ sở hướng dẫn chung, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan phải chủ động xác định rất rõ, cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm trong từng ngành, lĩnh vực và thời điểm để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Thủ tướng nhấn mạnh một số lĩnh vực, nhiệm vụ thi đua trọng tâm, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, đây là mục tiêu xuyên suốt cho cả nhiệm kỳ này. Cùng với đó là giải quyết thủ tục hành chính một cửa, trực tuyến, liên thông, cung cấp các dịch vụ hành chính công, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Các phong trào thi đua phải góp phần khích lệ doanh nghiệp, người dân đầu tư kinh doanh, bỏ vốn ra làm giàu; trong thực hiện các dự án trọng điểm; triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; hoàn thiện cơ sở dữ liệu, áp dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, nghiên cứu, triển khai các sản phẩm công nghệ chiến lược, sớm có những sản phẩm thương mại hóa.

Thủ tướng lưu ý các phong trào thi đua gắn với các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến; tiếp tục triển khai thiết thực Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; phong trào thi đua "Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng", hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ trong năm 2027... Công tác khen thưởng phải chú trọng người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác và các tập thể, cá nhân ở cơ sở có thành tích tiêu biểu.