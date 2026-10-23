Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khẳng định vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương

Về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, dự thảo luật đã khẳng định vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Quốc hội. Cùng với đó, dự thảo luật kế thừa các quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: TRỌNG HẢI

Theo Thủ tướng, ngân sách Trung ương phải thực hiện các nhiệm vụ chi rất quan trọng trong các lĩnh vực then chốt và hỗ trợ các địa phương, trong đó có chi cho đầu tư, triển khai các công trình, dự án trọng điểm… Nếu không bảo đảm được vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương thì Chính phủ, Quốc hội không thể điều hành được những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đối với vấn đề phân cấp, phân quyền gắn với nguồn lực và trách nhiệm giải trình, dự thảo luật đã kế thừa các quy định về giao cho HĐND cấp tỉnh quyết định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia các khoản thu, đồng thời, bổ sung một số nguyên tắc chung theo tinh thần kết luận của Trung ương. Cụ thể là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn liền với phân bổ nguồn lực và kiên quyết chấm dứt tình trạng giao nhiệm vụ nhưng không bảo đảm điều kiện thực hiện, đồng thời phải có cơ chế phân bổ ngân sách, tăng tỷ lệ để lại nguồn thu phù hợp cho cấp xã, bảo đảm cơ sở có đủ điều kiện vận hành, phục vụ nhân dân và tổ chức phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thủ tướng lưu ý, cùng với đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, rút ngắn quy trình triển khai, cũng phải giảm cả số lượng các dự án. Nhiệm kỳ vừa qua, có khoảng 5.000 dự án đầu tư công trên toàn quốc, đã giảm rất mạnh so với các nhiệm kỳ trước. Nhiệm kỳ này tiếp tục giảm để tập trung nguồn lực cho các dự án có tác động lan tỏa, tạo nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội các vùng, địa phương, nhất là các vùng động lực. Cùng với đó là các dự án giảm nghèo, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, các vùng khó khăn, các dự án liên quan đến bảo đảm quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực như: Y tế, giáo dục, văn hóa.

Quang cảnh phiên thảo luận tại tổ. Ảnh: TRỌNG HẢI

Thủ tướng cũng làm rõ một số vấn đề liên quan đến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân, như miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Thủ tướng nhấn mạnh, số thu thuế thu nhập của các doanh nghiệp, cá nhân này không lớn, nhưng việc miễn thuế có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều.

Về thuế suất đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng, Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rà soát quy định về đất bỏ hoang, đất không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng, bảo đảm dễ áp dụng, khả thi trên thực tế, không chồng chéo về thuế suất, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Luật Đất đai.

Đối với dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), Thủ tướng cho biết, dự thảo luật đã quy định rõ những hoạt động đầu tư phải tiến hành đấu thầu bình thường, còn những hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành thì áp dụng theo pháp luật chuyên ngành. Điều này giúp phân định hoạt động đấu thầu thực hiện theo Luật Đấu thầu và theo pháp luật khác liên quan.

Bên cạnh đó, dự thảo luật quy định trao quyền và nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư trong quyết định các hoạt động đấu thầu, mua sắm, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả. Dự thảo đã làm rõ các hành vi bị cấm, thẩm quyền xử lý vi phạm và trách nhiệm các bên trong đấu thầu…