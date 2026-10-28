Thủ tướng Lê Minh Hưng kêu gọi hợp lực quốc tế, tạo đột phá về công nghệ chiến lược

Công nghệ chiến lược là một trong những trọng tâm hợp tác được Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tại phiên khai mạc toàn thể cấp cao Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 - Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu (AEF 2026) sáng 28/10. Thủ tướng đồng thời cảm ơn Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và các đối tác đã đồng hành cùng Việt Nam trong nhiều năm qua, góp phần xây dựng diễn đàn thành không gian đối thoại cởi mở, thực chất giữa Chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng khoa học.

Theo Thủ tướng, các hoạt động kết nối, trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm và giới thiệu công nghệ trong hai ngày vừa qua thể hiện sự quan tâm, tin tưởng và mong muốn hợp tác của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam, trong đó có các trung tâm đổi mới sáng tạo và những cực tăng trưởng quan trọng như TP.HCM. Đây cũng là cơ hội để các bên tăng cường kết nối, tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới.

Cập nhật tình hình kinh tế trong nước, Thủ tướng cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng cao, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn. Tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm đạt 9,01%, mức cao nhất kể từ năm 2011.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên toàn thể cấp cao tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026. Ảnh: Duy Hiệu.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hướng tới trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Theo Thủ tướng, giai đoạn 2026-2030 có ý nghĩa bản lề, với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng bình quân từ 10% trở lên mỗi năm, đồng thời duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam xác định cần đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển, nâng cao năng lực, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đổi mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế mới trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cùng với đó là yêu cầu phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và kinh tế.

Thủ tướng nhấn mạnh, hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới phải gắn với nâng cao năng suất, tăng cường năng lực của doanh nghiệp trong nước và củng cố khả năng tự chủ của nền kinh tế. Thu hút đầu tư nước ngoài cần đi đôi với nâng cao năng lực nội tại; hội nhập chủ động phải gắn với tăng cường sức chống chịu trước những biến động bên ngoài.

Trên tinh thần đó, Việt Nam mong muốn không chỉ là điểm đến hấp dẫn của các dòng vốn đầu tư và công nghệ mới, mà còn trở thành đối tác tin cậy, mắt xích quan trọng trong các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu và trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo.

“Chúng tôi mong muốn các đối tác quốc tế không chỉ đầu tư tại Việt Nam mà đầu tư cùng Việt Nam; không chỉ sản xuất tại Việt Nam mà còn cùng nghiên cứu và phát triển, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiến tạo những chuỗi giá trị mới có sức cạnh tranh khu vực và toàn cầu”, Thủ tướng chia sẻ.

Từ định hướng phát triển trên, tại AEF 2026, Thủ tướng đề xuất 4 nội dung nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với WEF, các tập đoàn và đối tác quốc tế trong thời gian tới.

Trước hết, Việt Nam mong muốn thúc đẩy thiết lập quan hệ đối tác cùng sáng tạo giữa các tập đoàn quốc tế với địa phương và doanh nghiệp trong nước. Với lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên và nguồn nhân lực, Việt Nam không chỉ hướng tới vai trò cứ điểm sản xuất mà còn cần phát triển thành trung tâm nghiên cứu và phát triển, đặc biệt trong các ngành công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và vật liệu mới.

Thủ tướng đồng thời đề nghị WEF và các đối tác quốc tế đồng hành trong các chương trình bồi dưỡng, đào tạo tài năng số và nhân lực khoa học, công nghệ mũi nhọn. Mục tiêu là giúp doanh nghiệp và người lao động Việt Nam nâng cao năng lực tiếp nhận, ứng dụng và làm chủ công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, Việt Nam sẵn sàng phối hợp với các tập đoàn công nghệ thiết lập các cơ sở thử nghiệm có kiểm soát, tạo điều kiện đưa những công nghệ tiên phong như trí tuệ nhân tạo và năng lượng mới vào thực tiễn một cách rộng rãi, nhanh chóng và an toàn.

Thủ tướng đề xuất 4 nội dung cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với WEF, các tập đoàn và đối tác quốc tế trong giai đoạn tới. Ảnh: BTC.

Nội dung hợp tác thứ tư được Thủ tướng nhấn mạnh là huy động các nguồn vốn trung và dài hạn phục vụ phát triển. Theo đó, Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng cần và sẽ trở thành những điểm kết nối hiệu quả giữa các nguồn vốn trung và dài hạn trên thế giới với nhu cầu phát triển hạ tầng, năng lượng, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Thủ tướng cho rằng trong bối cảnh hiện nay, không một quốc gia nào có thể phát triển bền vững nếu chỉ quan tâm đến lợi ích riêng. Việt Nam luôn sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Chính phủ kỳ vọng sự đồng hành của WEF và các đối tác sẽ tiếp tục đưa Diễn đàn Kinh tế Mùa thu trở thành không gian kết nối, thúc đẩy các sáng kiến và chương trình hợp tác thiết thực, mang lại kết quả cụ thể, lâu dài.

Khẳng định tinh thần đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, Thủ tướng cho biết Chính phủ luôn trân trọng những ý kiến đóng góp và cam kết có cơ chế xử lý cụ thể đối với các đề xuất, dự án cũng như những vướng mắc phát sinh.

“Đối với mỗi đề xuất khả thi, chúng tôi sẽ chỉ định đầu mối xử lý rõ ràng. Đối với mỗi dự án tiềm năng, sẽ có lộ trình để thúc đẩy cụ thể. Đối với mỗi vướng mắc chính đáng, sẽ xác định rõ cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm xem xét và giải quyết kịp thời”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo người đứng đầu Chính phủ, tương lai không chỉ thuộc về những quốc gia có nguồn lực lớn nhất hay công nghệ tiên tiến nhất, mà còn thuộc về những quốc gia biết kết nối nguồn lực, khơi dậy sáng tạo và hợp tác hiệu quả vì lợi ích chung.

Thông điệp Việt Nam gửi tới diễn đàn là sẵn sàng hợp tác để cùng phát triển, chia sẻ để cùng phát triển, đổi mới để cùng tạo ra giá trị và hành động vì một tương lai hòa bình, ổn định, thịnh vượng, bền vững.