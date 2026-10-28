Thủ tướng Lê Minh Hưng kêu gọi các đối tác quốc tế 'đầu tư cùng Việt Nam'

Sáng 28/10, tại TP.HCM, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026) khai mạc phiên toàn thể lãnh đạo cấp cao với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, cùng hơn 1.500 nhà lãnh đạo, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp trong nước lẫn quốc tế.

Lựa chọn chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”, diễn đàn không chỉ mở ra không gian đối thoại đa chiều, mà còn định vị lại phương thức hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các đối tác toàn cầu trước những biến động địa chính trị, phân mảnh kinh tế và cuộc cách mạng công nghệ số đang định hình lại cấu trúc thế giới.

“Hợp tác không thể dừng ở cam kết, mà phải đo lường được”

Phát biểu định hướng diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng thẳng thắn chỉ ra bối cảnh quốc tế hiện nay: cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, xung đột địa chính trị kéo dài dẫn tới xu hướng đa cực, chuỗi cung ứng toàn cầu phân mảnh và tái cấu trúc mạnh mẽ. Cùng lúc, bước nhảy vọt của trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang làm thay đổi tận gốc phương thức sản xuất.

Trong vòng xoáy đó, nâng cao năng lực tự chủ và tăng cường hợp tác quốc tế không hề triệt tiêu nhau, mà là hai mặt của một phương trình phát triển bền vững. Bởi theo Thủ tướng, không một quốc gia nào có thể tăng trưởng dài hạn nếu đứng riêng lẻ và không một thách thức toàn cầu nào có thể giải quyết bằng nỗ lực đơn phương.

"Hơn bao giờ hết, thế giới cần củng cố lòng tin, đề cao chủ nghĩa đa phương, tăng cường đối thoại, thúc đẩy hợp tác trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và lợi ích chính đáng của các quốc gia", Thủ tướng nói.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Ảnh: BTC.

Đặc biệt, lãnh đạo Chính phủ lưu ý, trong giai đoạn phát triển mới, chỉ có đoàn kết, cùng kết nối thị trường, kết nối tri thức và con người mới mang lại sự phát triển bền vững. Tuy nhiên, hợp tác không thể chỉ dừng lại ở các tuyên bố hay cam kết, mà phải thực sự chuyển hóa thành những cơ chế thực chất, những dự án khả thi và những kết quả cụ thể có thể đo lường.

Từ góc nhìn quản trị quốc gia, việc đẩy mạnh hội nhập là động lực để phát huy tối đa nội lực kết hợp tranh thủ ngoại lực. Thủ tướng cho biết, trong tiến trình đổi mới, đẩy mạnh hội nhập quốc tế luôn là chủ trương nhất quán, định hướng chiến lược quan trọng của Việt Nam. Mục tiêu là phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực để xây dựng và phát triển đất nước.

"Việt Nam ngày nay đã vươn lên trở thành một nền kinh tế phát triển năng động với tốc độ tăng trưởng GDP rất cao, một điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn, một đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế", Thủ tướng khẳng định.

Ngày nay, không một quốc gia nào có thể phát triển bền vững nếu chỉ nhìn vào lợi ích của riêng mình. Việt Nam luôn sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

Chia sẻ với các đối tác quốc tế, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Giai đoạn 2026-2030 được xác định là chặng đường bản lề, với mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Theo Thủ tướng, GDP chính tháng đầu năm 2026 tăng 9,01%, mức cao nhất kể từ năm 2011. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 987 tỷ USD. Vốn FDI đăng ký đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4%; vốn thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong cùng kỳ vượt 120 tỷ USD, tăng 15,1%.

Việt Nam hiện đang đứng thứ 43 trong 139 nền kinh tế về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2026, đồng thời dẫn đầu thế giới về tỷ trọng xuất khẩu công nghệ cao và hàng hóa sáng tạo trong tổng thương mại hàng hóa. Tháng 7/2026, Việt Nam cũng chính thức gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cao.

Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe, cầu thị học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và đồng hành cùng các đối tác để giải quyết những thách thức chung và định hình những cơ hội phát triển mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, tăng trưởng cao trong giai đoạn mới phải đi cùng năng suất cao hơn; thu hút FDI phải gắn với nâng tầm doanh nghiệp trong nước; hội nhập sâu rộng phải song hành với củng cố sức chống chịu và tính tự chủ của nền kinh tế. Việt Nam không chỉ hướng tới trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn và công nghệ, mà còn muốn khẳng định vai trò đối tác tin cậy, mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng và giá trị toàn cầu, cùng cộng đồng quốc tế tạo dựng những mô hình phát triển và động lực tăng trưởng mới.

“Chúng tôi mong muốn các đối tác quốc tế không chỉ đầu tư tại Việt Nam mà đầu tư cùng Việt Nam; không chỉ sản xuất tại Việt Nam mà còn cùng nghiên cứu và phát triển, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, kiến tạo những chuỗi giá trị mới có sức cạnh tranh ở cấp khu vực và toàn cầu”, Thủ tướng bày tỏ.

Bốn đề xuất chiến lược để Việt Nam cùng kiến tạo giá trị

Từ định hướng "đầu tư cùng Việt Nam", người đứng đầu Chính phủ đưa ra bốn đề xuất hợp tác trọng tâm.

Trước hết, Việt Nam khuyến khích các tập đoàn quốc tế hợp tác với địa phương và doanh nghiệp trong nước xây dựng các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), tập trung vào những lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và vật liệu mới. Đây là hướng đi nhằm đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào các khâu có giá trị gia tăng cao, thay vì chủ yếu đảm nhận sản xuất, gia công.

Cùng với công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao là điều kiện then chốt. Thủ tướng đề nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và các đối tác quốc tế đồng hành đào tạo nhân lực công nghệ cao, giúp người Việt từng bước làm chủ công nghệ tiên tiến, đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng bắt tay cùng lãnh đạo các doanh nghiệp trong nước và quốc tế tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026. Ảnh: BTC.

Một hướng đi khác là mở rộng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), phối hợp với các tập đoàn công nghệ đưa những lĩnh vực mới như AI và năng lượng mới vào thực tiễn nhanh hơn, nhưng vẫn bảo đảm an toàn. Cơ chế này được kỳ vọng tạo không gian thử nghiệm cho sáng kiến mới, đồng thời giúp cơ quan quản lý và doanh nghiệp đánh giá hiệu quả trước khi triển khai trên diện rộng.

Về nguồn lực tài chính, Thủ tướng đề xuất phát huy vai trò của các Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng để kết nối dòng vốn trung và dài hạn từ quốc tế với nhu cầu đầu tư phát triển hạ tầng, năng lượng xanh và chuyển đổi số.

Với cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng cam kết xử lý công việc theo hướng minh bạch, rõ đầu mối và rõ trách nhiệm.

“Đối với mỗi đề xuất khả thi, chúng tôi sẽ chỉ định đầu mối xử lý rõ ràng. Đối với mỗi dự án tiềm năng, sẽ có lộ trình thúc đẩy cụ thể. Đối với mỗi vướng mắc chính đáng, sẽ xác định rõ cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm xem xét, giải quyết kịp thời”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng cho rằng, lợi thế trong tương lai sẽ thuộc về những quốc gia biết kết nối nguồn lực, khơi thông sức sáng tạo và biến hợp tác thành kết quả thực chất.

“Chúng tôi sẵn sàng hợp tác để cùng phát triển, sẵn sàng chia sẻ để cùng phát triển, sẵn sàng đổi mới để cùng tạo ra giá trị và sẵn sàng hành động vì một tương lai hòa bình, ổn định, thịnh vượng và bền vững”, Thủ tướng khẳng định.