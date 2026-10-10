Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội đàm với Thủ tướng Hun Manet; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary, Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Samdech Hun Sen; chào Quốc vương Norodom Sihamoni và thăm Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk. Thủ tướng cũng đồng chủ trì Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia 2026, tiếp lãnh đạo và các thanh niên tiêu biểu của Liên hiệp Thanh niên Campuchia, thăm Công ty Angkormilk và Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng rời thủ đô Phnom Penh về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia.

Chuyến thăm chính thức Campuchia đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam là hoạt động đối ngoại quan trọng, thể hiện sự coi trọng và ưu tiên cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đối với quan hệ với nước láng giềng Campuchia. Các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác toàn diện, tăng cường liên kết kinh tế và giao lưu nhân dân, hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia (24-6-1967/24-6-2027).