Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc chuyến thăm chính thức CHDCND Lào

Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, đúng 11h10 ngày 9/10, chuyên cơ chở Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời sân bay Wattay ở thủ đô Vientiane, kết thúc chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào trong hai ngày 8-9/10 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith.

Trong chuyến thăm chính thức Lào lần này, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc hội đàm thành công với Thủ tướng Saleumxay Kommasith; hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisoulith; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone; cùng Thủ tướng Saleumxay Kommasith đồng chủ trì Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam-Lào; tiếp Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Laopaoxong Navongxay và Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam Boviengkham Vongdala; thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ, nhân viên đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, đại diện các hội đoàn và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Lào.

Tại hội đàm song phương giữa hai Thủ tướng của Việt Nam và Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith đã chứng kiến Lễ trao 11 văn kiện hợp tác giữa Việt Nam-Lào trên các lĩnh vực an ninh, tư pháp, tài chính, năng lượng, giáo dục và đào tạo, dân tộc, tôn giáo và hợp tác giữa các địa phương hai nước; đồng thời cùng dự Lễ bàn giao dự án Trung tâm Dữ liệu và căn cước công dân và Lễ khởi động dự án Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Xúc tiến và đầu tư Việt Nam-Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith cũng chứng kiến lễ trao 17 giấy chứng nhận đầu tư và thỏa thuận hợp tác các dự án giữa các cơ quan và doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Lào.

Chuyến thăm chính thức Lào lần này của Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ tiếp tục góp phần vun đắp và phát triển đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả; đồng thời thúc đẩy hiện thực hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” Việt Nam-Lào đã được lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước thống nhất./.