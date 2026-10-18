Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Thụy Sĩ, thúc đẩy hợp tác thương mại và đổi mới sáng tạo

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. (Ảnh: Thành Long)

Nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Guy Parmelin thăm Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Chính phủ và nhân dân Thụy Sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như phát triển và hội nhập quốc tế. Việt Nam luôn coi Thụy Sĩ là người bạn đồng hành tin cậy, đối tác quan trọng tại châu Âu, mong muốn tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, trao đổi đoàn cấp cao và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có.

Thủ tướng nhấn mạnh chuyến thăm mở ra chương mới trong quan hệ hai nước, đặc biệt là việc ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EFTA (VEFTA). Đánh giá cao vai trò của Thụy Sĩ trong việc thúc đẩy ký kết Hiệp định, Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp để Hiệp định sớm có hiệu lực, tạo đột phá trong hợp tác thương mại, đầu tư, phấn đấu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương. Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp, quỹ đầu tư Thụy Sĩ mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực tài chính – ngân hàng, công nghiệp chế tạo, công nghệ sinh học, dược phẩm và đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi hội kiến. (Ảnh: Thành Long)

Thủ tướng đề nghị Thụy Sĩ chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, tăng cường kết nối với các trung tâm tài chính lớn trên thế giới, đồng thời thúc đẩy hợp tác về tài chính xanh, quản lý tài sản, quỹ đầu tư, tài sản mã hóa, tín chỉ carbon, trái phiếu quốc tế và công nghệ tài chính.

Tổng thống Guy Parmelin cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Việt Nam, khẳng định Thụy Sĩ coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả. Việc đoàn thăm có sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp và nhà khoa học Thụy Sĩ thể hiện sự quan tâm, kỳ vọng lớn vào tiềm năng hợp tác giữa hai nước.

Tổng thống bày tỏ vui mừng trước việc ký kết VEFTA, cho rằng Hiệp định tạo cơ hội thúc đẩy thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thụy Sĩ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực bảo hiểm, tái bảo hiểm, công nghiệp chế tạo, máy móc chính xác và công nghệ cao; đồng thời đề xuất kết nối Trung tâm Crypto Valley với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam, thúc đẩy hợp tác về blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử và đào tạo nghề gắn với nhu cầu doanh nghiệp. Tổng thống cũng khẳng định sẵn sàng tạo thuận lợi hơn về thị thực cho công dân Việt Nam.

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin phát biểu tại buổi hội kiến. (Ảnh: Thành Long)

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Thụy Sĩ trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân; tận dụng hiệu quả VEFTA, tăng cường kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác đầu tư, trong đó có hạ tầng cảng biển; phối hợp củng cố hệ thống thương mại đa phương, đa dạng hóa thị trường và nâng cao khả năng chống chịu trước biến động kinh tế toàn cầu.

Hai bên thống nhất đưa giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trọng tâm hợp tác, thúc đẩy kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo, cơ sở nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; tăng cường hợp tác về AI, công nghệ lượng tử, năng lượng xanh, kinh tế số, giáo dục đại học và đào tạo nghề.

Trước những thách thức chung về biến đổi khí hậu, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác giảm phát thải, chuyển đổi xanh, nghiên cứu nông học, quản lý và tái sử dụng nguồn nước, phát triển nông nghiệp bền vững, bảo hiểm và tái bảo hiểm. Hai nước cũng sẽ thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch, lao động, giao lưu nhân dân và tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Toàn cảnh buổi hội kiến. (Ảnh: Thành Long)