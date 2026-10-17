Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Thụy Sĩ

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chiều 17/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Thụy Sĩ và Phu nhân.

Nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Thụy Sĩ thăm Việt Nam vào đúng dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Chính phủ và nhân dân Thụy Sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như phát triển và hội nhập hiện nay.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh Việt Nam luôn coi Thụy Sĩ là người bạn đồng hành tin cậy, đối tác quan trọng tại châu Âu; mong muốn tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, sớm thiết lập cơ chế hợp tác liên Chính phủ trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng cho rằng chuyến thăm mở ra chương mới trong quan hệ hai nước, đặc biệt với việc ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EFTA (VEFTA).

Đánh giá cao vai trò tích cực của Thụy Sĩ trong thúc đẩy ký kết Hiệp định, Thủ tướng đề nghị phối hợp để Hiệp định sớm có hiệu lực, tạo đột phá trong hợp tác thương mại, đầu tư, phấn đấu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương; khuyến khích doanh nghiệp, quỹ đầu tư Thụy Sĩ mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực tài chính-ngân hàng, công nghiệp chế tạo, công nghệ sinh học, dược phẩm và đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội kiến Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhấn mạnh tài chính là thế mạnh vượt trội của Thụy Sĩ và cũng là định hướng phát triển chiến lược của Việt Nam, Thủ tướng đề nghị Thụy Sĩ chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, thúc đẩy kết nối với các trung tâm tài chính lớn trên thế giới; tăng cường hợp tác về tài chính xanh, quỹ đầu tư, quản lý tài sản, tài sản mã hóa, tín chỉ carbon, trái phiếu quốc tế và công nghệ tài chính.

Tổng thống Guy Parmelin chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Chính phủ và nhân dân Việt Nam; bày tỏ vui mừng thăm lại Việt Nam, nhấn mạnh Thụy Sĩ là một trong những quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và hình ảnh Việt Nam ngày càng tích cực tại Thụy Sĩ.

Tổng thống Thụy Sĩ đánh giá hai nước có nhiều điểm tương đồng, nhất là trong việc đề cao hòa bình, hợp tác và chủ nghĩa đa phương; khẳng định Thụy Sĩ coi trọng quan hệ với Việt Nam, mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả. Việc đoàn thăm có sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp và các nhà khoa học Thụy Sĩ thể hiện sự quan tâm và kỳ vọng lớn vào tiềm năng hợp tác giữa hai nước.

Tổng thống bày tỏ vui mừng về việc ký kết VEFTA, mở ra cơ hội thúc đẩy thương mại, đầu tư, kết nối doanh nghiệp hai nước, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin phát biểu tại cuộc hội kiến Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, thế mạnh của Thụy Sĩ trong các lĩnh vực bảo hiểm, tái bảo hiểm, công nghiệp chế tạo, máy móc chính xác và công nghệ cao, Tổng thống đề xuất kết nối Trung tâm Crypto Valley của Thụy Sĩ với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam, thúc đẩy hợp tác về blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử; đặc biệt nhấn mạnh hợp tác đào tạo nghề theo mô hình gắn với nhu cầu doanh nghiệp.

Tổng thống cũng khẳng định sẵn sàng tạo thuận lợi hơn về thị thực cho công dân Việt Nam.

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân; tận dụng hiệu quả VEFTA, tăng cường kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác đầu tư, trong đó có hạ tầng cảng biển; phối hợp củng cố hệ thống thương mại đa phương, đa dạng hóa thị trường và nâng cao khả năng chống chịu trước biến động kinh tế toàn cầu.

Hai bên thống nhất đưa giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trọng tâm hợp tác, thúc đẩy kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo, cơ sở nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; tăng cường hợp tác về AI, công nghệ lượng tử, năng lượng xanh, kinh tế số, giáo dục đại học và đào tạo nghề.

Trước những thách thức chung về biến đổi khí hậu, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác giảm phát thải, chuyển đổi xanh, nghiên cứu nông học, quản lý và tái sử dụng nguồn nước, phát triển nông nghiệp bền vững; hợp tác về bảo hiểm, tái bảo hiểm.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch, lao động và giao lưu nhân dân; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, góp phần củng cố quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ và đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới./.