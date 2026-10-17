Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Thụy Sĩ

Nghị định 238/2026/NĐ-CP mở rộng cách quy định hành vi xử phạt người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự xe mô tô. Những vụ việc học sinh vi phạm giao thông cho thấy việc nhận diện đúng loại xe, độ tuổi và điều kiện điều khiển phương tiện là vấn đề cần được quan tâm.