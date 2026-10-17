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Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Thụy Sĩ

Chiều 17/10/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin đang thăm chính thức Việt Nam.

Báo VietnamPlus
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Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội kiến Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội kiến Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin phát biểu tại cuộc hội kiến Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin phát biểu tại cuộc hội kiến Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội kiến Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội kiến Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin phát biểu tại cuộc hội kiến Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin phát biểu tại cuộc hội kiến Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-le-minh-hung-hoi-kien-tong-thong-thuy-si-post1142593.vnp