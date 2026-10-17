Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Thụy Sĩ

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội kiến Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin phát biểu tại cuộc hội kiến Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội kiến Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin phát biểu tại cuộc hội kiến Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)