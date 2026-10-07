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Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino

Sáng 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino.

Báo VietnamPlus
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Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tổng thống Cộng hoà Panama José Raúl Mulino phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tổng thống Cộng hoà Panama José Raúl Mulino phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tổng thống Cộng hoà Panama José Raúl Mulino phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tổng thống Cộng hoà Panama José Raúl Mulino phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-le-minh-hung-hoi-kien-tong-thong-panama-jose-raul-mulino-post1140473.vnp