Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Tổng thống Cộng hoà Panama José Raúl Mulino phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Tổng thống Cộng hoà Panama José Raúl Mulino phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)