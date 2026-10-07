Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino

Sau hơn thập kỷ triển khai với nhiều lần gián đoạn do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư, Dự án cải tạo mương Thụy Khuê, phường Tây Hồ đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy diện mạo tuyến đường đang thay đổi từng ngày, kỳ vọng mang đến một không gian đô thị khang trang, sạch đẹp