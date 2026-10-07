Xã hộiThời sự

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Panama

Sáng 7/10/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Cộng hoà Panama José Raúl Mulino.

Báo Tin Tức TTXVN
30 liên quanGốc
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tổng thống Panama José Raúl Mulino phát biểu tại cuộc hội kiến Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tổng thống Panama José Raúl Mulino phát biểu tại cuộc hội kiến Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tổng thống Panama José Raúl Mulino phát biểu tại cuộc hội kiến Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tổng thống Panama José Raúl Mulino phát biểu tại cuộc hội kiến Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thu-tuong-le-minh-hung-hoi-kien-tong-thong-panama-post1392032.html