Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Tổng thống Panama José Raúl Mulino phát biểu tại cuộc hội kiến Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Tổng thống Panama José Raúl Mulino phát biểu tại cuộc hội kiến Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc