Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, phường Đồng Hới tổ chức 9 đoàn công tác đến thăm, chúc mừng các cơ quan, đơn vị và cơ sở giáo dục, đào tạo (GD-ĐT) trên địa bàn. Tham gia các đoàn công tác có đồng chí Phan Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường cùng các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đồng Hới.