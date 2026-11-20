Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội kiến Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội kiến Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội kiến Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội kiến Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)