Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Thường trực Ban Bí thư Lào

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đồng chí Vilay Lakhamfong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Vilay Lakhamfong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến đồng chí Vilay Lakhamfong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến đồng chí Vilay Lakhamfong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến đồng chí Vilay Lakhamfong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến đồng chí Vilay Lakhamfong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc