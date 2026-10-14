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Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Thường trực Ban Bí thư Lào

Chiều 14/10/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Vilay Lakhamfong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng đoàn đại biểu cấp cao Lào đang thăm chính thức Việt Nam.

Báo Tin Tức TTXVN
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Thủ tướng Lê Minh Hưng và đồng chí Vilay Lakhamfong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đồng chí Vilay Lakhamfong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Vilay Lakhamfong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Vilay Lakhamfong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến đồng chí Vilay Lakhamfong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến đồng chí Vilay Lakhamfong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến đồng chí Vilay Lakhamfong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến đồng chí Vilay Lakhamfong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến đồng chí Vilay Lakhamfong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến đồng chí Vilay Lakhamfong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến đồng chí Vilay Lakhamfong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến đồng chí Vilay Lakhamfong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thu-tuong-le-minh-hung-hoi-kien-thuong-truc-ban-bi-thu-lao-post1394204.html