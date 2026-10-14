Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Thường trực Ban Bí thư Lào

Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương nêu rõ, việc xác định phạm vi, mức độ, nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng phải căn cứ vào kết quả tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận; không ấn định trước nội dung sửa đổi, bổ sung, đồng thời không né tránh những vấn đề mới đặt ra.