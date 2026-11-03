Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone.
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại hội kiến Thủ tướng Lê Minh Hưng.
Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại hội kiến Thủ tướng Lê Minh Hưng.
Quang cảnh hội kiến.