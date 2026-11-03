Xã hộiThời sự

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào

Chiều 3/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone đang thăm chính thức Việt Nam.

Báo Đại Đoàn Kết
869 liên quanGốc
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.

Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại hội kiến Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại hội kiến Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại hội kiến Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại hội kiến Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Quang cảnh hội kiến.

Quang cảnh hội kiến.

Quang Vinh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/anh-thu-tuong-le-minh-hung-hoi-kien-chu-tich-quoc-hoi-lao.html