Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại cuộc hội kiến Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)