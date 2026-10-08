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Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào

Tối 8/10/2026, tại Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone.

Báo VietnamPlus
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Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại cuộc hội kiến Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại cuộc hội kiến Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-le-minh-hung-hoi-kien-chu-tich-quoc-hoi-lao-post1140848.vnp