Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào

HNN.VN - Việc UBND thành phố ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2026–2030 theo Quyết định số 3279/QĐ-UBND, ngày 6/10/2026, cho thấy một bước chuyển trong cách tiếp cận: chủ động quản lý rủi ro, giảm mức độ tổn thương và nâng cao khả năng chống chịu. Với Huế, nơi thiên tai thường xuyên tác động từ miền núi đến đồng bằng, đô thị và ven biển, đây là yêu cầu gắn trực tiếp với chất lượng phát triển.