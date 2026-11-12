Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)