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Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga

Sáng 12/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko đang thăm chính thức Việt Nam.

Báo An Giang
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Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo Vietnamplus

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/thu-tuong-le-minh-hung-hoi-kien-chu-tich-hoi-dong-lien-bang-quoc-hoi-lien-bang-nga-a502296.html