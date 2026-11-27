Hai Thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên; hợp tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại và giữa các bộ, ngành, địa phương tiếp tục được tăng cường. Để cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược”, hai bên nhất trí duy trì hiệu quả các chuyến thăm, tiếp xúc và cơ chế hợp tác; phối hợp hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2026, chuẩn bị tốt cho Kỳ họp lần thứ 49 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào và các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác trong năm 2027.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: VIỆT TRUNG

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai Thủ tướng nhất trí tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất hơn, tương xứng với quan hệ chính trị đặc biệt giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo thống nhất sớm cụ thể hóa lộ trình, biện pháp nhằm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 5 tỷ USD, hướng tới 10 tỷ USD; tăng cường kết nối hai nền kinh tế, thúc đẩy thương mại cân bằng, bền vững. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị mở rộng các mặt hàng Lào có tiềm năng xuất khẩu sang Việt Nam, trong đó có nông sản và hàng hóa khu vực biên giới; tăng cường kết nối hạ tầng thương mại, logistics, cửa khẩu và khu kinh tế cửa khẩu. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Chính phủ Lào tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn về cơ chế, thủ tục và điều kiện triển khai các dự án của doanh nghiệp Việt Nam. Thủ tướng Saleumxay Kommasith khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp giải quyết, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, ổn định và minh bạch.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn Việt Nam tại hội đàm. Ảnh: VIỆT TRUNG

Hai Thủ tướng trao đổi các biện pháp thúc đẩy các dự án kết nối về giao thông, năng lượng và hạ tầng. Thủ tướng Saleumxay Kommasith đánh giá cao hợp tác năng lượng giữa hai nước; mong muốn mở rộng hợp tác phát triển thủy điện, năng lượng tái tạo và hệ thống truyền tải điện, phát huy tiềm năng xuất khẩu năng lượng của Lào; đồng thời khẳng định sẽ phối hợp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Về quốc phòng, an ninh và biên giới, hai bên nhất trí triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác; tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người, buôn lậu và tội phạm công nghệ cao; kết hợp bảo đảm quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới. Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn Lào đã phối hợp, hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào; đề nghị tiếp tục ủng hộ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và đoàn Lào tại hội đàm. Ảnh: VIỆT TRUNG

Về giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, hai Thủ tướng nhấn mạnh ưu tiên đào tạo cán bộ cấp chiến lược, cán bộ trẻ có triển vọng và nguồn nhân lực chất lượng cao; nhất trí triển khai hiệu quả các thỏa thuận hiện có, chuẩn bị Nghị định thư hợp tác giáo dục giai đoạn 2028-2032 và đẩy nhanh Dự án Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, lao động và kinh doanh hợp pháp tại Lào.

Hai Thủ tướng nhất trí tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đẩy mạnh giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch và giáo dục truyền thống về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, nhất là đối với thế hệ trẻ. Hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác trong năm 2027, góp phần vun đắp quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc.

Quang cảnh hội đàm. Ảnh: VIỆT TRUNG

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai Thủ tướng nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, tham vấn và phối hợp lập trường về các vấn đề cùng quan tâm; ủng hộ lẫn nhau tại ASEAN, Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương. Hai bên nhấn mạnh phối hợp trong các vấn đề liên quan đến an ninh nguồn nước sông Mê Công, tình hình Biển Đông và các thách thức an ninh phi truyền thống; tiếp tục phát huy hiệu quả hợp tác ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mê Công.