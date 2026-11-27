Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Phu nhân cùng Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân xem trưng bày ảnh về quan hệ hợp tác giữa hai nước, do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Phu nhân cùng Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân xem trưng bày ảnh về quan hệ hợp tác giữa hai nước, do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Phu nhân cùng Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân xem trưng bày ảnh về quan hệ hợp tác giữa hai nước, do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Phu nhân cùng Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân chụp ảnh chung. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Phu nhân cùng Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân chụp ảnh chung. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)