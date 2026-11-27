Chiều 27/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến - Trưởng Ban Chỉ đạo rà soát vị trí việc làm của Đảng ủy Quốc hội đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo để triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm khối Quốc hội, HĐND.