Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Hun Manet

Chiều 9/10, tại Thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet chủ trì Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia.

Thủ tướng Hun Manet đón Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây gần 60 năm, mối quan hệ gắn bó giữa Việt Nam và Campuchia không ngừng được củng cố và phát triển, là tài sản chung quý báu của hai dân tộc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet duyệt Đội danh dự Quân đội Hoàng gia Campuchia. Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia trong hai ngày 9 và 10/10.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet trên bục danh dự, nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Campuchia, diễn ra trong bối cảnh quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển theo chiều sâu, thực chất.

Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt tay các thành viên đoàn Campuchia. Hai nước đang hướng tới dấu mốc kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1967-2027).

Thủ tướng Campuchia Hun Manet với các thành viên đoàn Việt Nam.

Sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet.

Thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, trên nền tảng tình hữu nghị tốt đẹp cùng tin cậy cao về chính trị. Campuchia coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam và mong muốn gắn kết hơn với Việt Nam.

Điểm sáng trong quan hệ song phương là hợp tác thương mại-đầu tư và du lịch. Kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước trong năm vừa qua đã vượt mốc 11,3 tỷ USD, tăng mạnh so với mức trên 10 tỷ USD trước đó, giúp Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia, chỉ sau Trung Quốc và Mỹ. Về đầu tư, các nhà đầu tư Việt Nam hiện đã triển khai khoảng 104 dự án tại Campuchia, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 3,2 tỷ USD.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia, đứng thứ hai trong số các nước xuất khẩu hàng hóa vào Campuchia và cũng là nước nhập khẩu hàng hóa Campuchia lớn thứ hai. Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Lê Minh Hưng góp phần tạo xung lực cho quan hệ Việt Nam - Campuchia trong giai đoạn phát triển mới.

Sau cuộc hội đàm, chiều 9/10, tại Thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Hun Sen. Trong thời gian qua, tin cậy chính trị giữa hai nước không ngừng được củng cố. Hợp tác kênh Đảng giữ vai trò định hướng quan hệ hai nước. Các cơ chế hợp tác song phương quan trọng được tổ chức thường xuyên, phát huy hiệu quả. Hợp tác chặt chẽ kênh nghị viện góp phần tích cực thúc đẩy đoàn kết gắn bó chiến lược lâu dài giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quốc hội.

Đặc biệt, cơ chế Cuộc gặp cấp cao thường niên giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) đã trở thành hình mẫu trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, thể hiện sự gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước, góp phần ngày càng củng cố sự tin cậy chính trị, định hướng và thống nhất phương hướng hợp tác lâu dài giữa Việt Nam-Campuchia.

Hoàng Hà