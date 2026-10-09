Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: Dương Giang /TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet chứng kiến trao Bản ghi nhớ giữa Chính phủ hai nước về việc quản lý, bảo vệ và phát huy Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet chứng kiến trao Bản ghi nhớ giữa Chính phủ hai nước về việc quản lý, bảo vệ và phát huy đài Hữu Nghị Việt Nam - Campuchia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet chứng kiến trao Bản Ghi nhớ về hợp tác an ninh giữa Bộ Công an Việt Nam và Trung tâm quốc gia Công nghệ, Thông tin Campuchia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet chứng kiến trao Hiệp định giữa Chính phủ hai nước về hợp tác giáo dục giai đoạn 2026 – 2030. Ảnh: Dương Giang/TTXVN