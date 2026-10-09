Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) ​

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet chứng kiến trao Hiệp định giữa Chính phủ hai nước về hợp tác giáo dục giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet chứng kiến trao Bản ghi nhớ giữa Chính phủ hai nước về việc quản lý, bảo vệ và phát huy Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet chứng kiến trao Bản ghi nhớ giữa Chính phủ hai nước về việc quản lý, bảo vệ và phát huy Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet chứng kiến trao Bản ghi nhớ về hợp tác an ninh giữa Bộ Công an Việt Nam và Trung tâm quốc gia công nghệ thông tin Campuchia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet chứng kiến trao Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an Việt Nam và Ủy ban quốc gia phòng chống ma túy Campuchia về hợp tác xây dựng trung tâm quốc gia điều trị và phục hồi chức năng người nghiện ma túy Svay Rieng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet chứng kiến trao Bản ghi nhớ về thành lập Ủy ban hỗn hợp về thương mại giữa Chính phủ hai nước bàn thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)