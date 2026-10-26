Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sáng 26/10, tại Trụ sở Chính phủ, sau Lễ đón chính thức trọng thể Thủ tướng Chính phủ Ba Lan Donald Tusk thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Donald Tusk đã tiến hành hội đàm.

Nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Donald Tusk thăm lại Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam và Ba Lan là hai nước bạn bè truyền thống, có quan hệ hữu nghị tốt đẹp, hợp tác nhiều mặt được thử thách qua chặng đường dài lịch sử hơn 76 năm qua.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Chính phủ và nhân dân Ba Lan dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế-xã hội hiện nay.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh trong đường lối đối ngoại, Việt Nam chủ trương nhất quán đẩy mạnh quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Ba Lan - là một đối tác ưu tiên hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu; nhấn mạnh chuyến thăm của Thủ tướng Donald Tusk có ý nghĩa quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác mới trong quan hệ hai nước.

Thủ tướng Donald Tusk bày tỏ vui mừng, xúc động thăm lại Việt Nam sau 16 năm; chứng kiến những thành tựu vượt bậc về kinh tế, xã hội, đối ngoại của Việt Nam, khâm phục tốc độ phát triển kinh tế, coi đây là một điển hình trên thế giới về phát triển dựa trên sự cần cù, sáng tạo, trí tuệ.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam là đối tác hàng đầu của Ba Lan tại Đông Nam Á và là một trong những đối tác quan trọng nhất tại châu Á. Hai nước có điểm tương đồng và điều tự hào là đã vươn lên sau chiến tranh với nỗ lực tái thiết và phát triển đất nước khiến thế giới khâm phục.

Thủ tướng Donald Tusk chân thành cảm ơn Thủ tướng Lê Minh Hưng và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đoàn sự tiếp đón trọng thị, nồng hậu; đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đạt được trong công cuộc Đổi mới, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, đồng thời vai trò quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu phát triển Đại hội Đảng XIV đã đề ra, trong đó đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tới; khẳng định Ba Lan coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Việt Nam, mong muốn thúc đẩy quan hệ theo hướng thực chất, hiệu quả, nâng cao chất lượng hợp tác; phát huy thế mạnh bổ trợ giữa hai nền kinh tế.

Trong bầu không khí chân thành, cởi mở và tin cậy lẫn nhau, hai Thủ tướng đã trao đổi toàn diện về tình hình mỗi nước, quan hệ hợp tác song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm; vui mừng nhận thấy hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, nhất là chính trị-ngoại giao được tăng cường, có sự tin cậy chính trị cao.

Hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc tin cậy chính trị, duy trì thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, đặc biệt là cấp cao; nhất trí tiếp tục thúc đẩy trên tất cả các kênh và triển khai hiệu quả kết quả của các chuyến thăm; nhất trí nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có giữa hai nước, trong đó cần nối lại cơ chế họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Ba Lan về hợp tác kinh tế; duy trì Tham vấn chính trị thường xuyên cấp Thứ trưởng Ngoại giao.

Về kinh tế-thương mại và đầu tư, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao việc kim ngạch hai chiều năm 2025 đạt gần 4 tỷ USD, tăng 14,8% so với năm 2024 còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai bên; nhất trí phối hợp nâng kim ngạch thương mại song phương lên 6 tỷ USD vào năm 2030.

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại cuộc hội đàm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hai bên cần tận dụng tối đa vị trí là cửa ngõ của Ba Lan và Việt Nam trong tiếp cận thị trường EU và ASEAN; nhất trí tạo những điều kiện ưu đãi để các doanh nghiệp hai nước thâm nhập thị trường của nhau, đặc biệt trong các lĩnh vực đường sắt, hàng không vũ trụ, công nghệ thông tin, an ninh mạng, công nghiệp chế biến, chế tạo, dược phẩm, trong đó chú trọng có những dự án “hải đăng” tại mỗi nước, minh chứng rõ nét nhất là dự án đầu tư của FPT Software tại Ba Lan.

Hai bên đánh giá cao và hoan nghênh Hãng hàng không LOT mở lại đường bay thẳng giữa hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn và đánh giá cao việc Ba Lan đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), đồng thời đề nghị Ba Lan tiếp tục có tiếng nói thúc đẩy nghị viện các nước EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định nhằm tạo môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên; thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng (IUU) đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam, xem xét đẩy mạnh các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh và Ba Lan có nhu cầu như nông, lâm, thủy, hải sản, đồ gỗ, hàng dệt may, giày dép và đưa các mặt hàng này thâm nhập sâu vào thị trường EU.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hợp tác về quốc phòng-an ninh, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng; năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo; khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch, nông nghiệp, y tế và ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh. Hai bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của công dân hai nước.

Trao đổi về hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng cảm ơn Chính phủ và nhân dân Ba Lan đã tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc, hội nhập vào xã hội sở tại; đề nghị phía Ba Lan tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam an tâm sinh sống, hòa nhập và đóng góp tích cực cho sự phát triển của Ba Lan, phát huy vai trò là cầu nối giữa nhân dân hai nước.

Thủ tướng Donald Tusk chia sẻ ông luôn dành tình cảm gắn bó với Việt Nam từ những năm tháng tuổi trẻ tại thành phố quê hương Gdansk. Thủ tướng Ba Lan cảm ơn Việt Nam đã xây dựng và duy tu tượng đài tưởng niệm kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski (Kazik), người có đóng góp quan trọng trong công tác bảo tồn các di sản văn hóa tại Huế, Mỹ Sơn và Hội An.

Hai bên đồng thời hoan nghênh những nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước, qua đó góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân Việt Nam và Ba Lan.

Trao đổi về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm, hai bên nhất trí tất cả các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, bao gồm tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, có tính đến các lợi ích chính đáng của các bên liên quan.

Hai Thủ tướng khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc, ASEAN-EU và ASEM.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không; ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Hai bên ghi nhận tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố năm 2002 về Ứng xử của các Bên ở Biển Đông (DOC) và việc sớm đạt được một Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực và thực chất.

Sau hội đàm, hai bên nhất trí thông qua Tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Ba Lan và Kế hoạch hành động tăng cường quan hệ đối tác Việt Nam-Ba Lan giai đoạn 2026-2030.

Đây là dấu mốc lịch sử trong quan hệ song phương, mở ra một chương mới trong hợp tác giữa Việt Nam và Ba Lan, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng Donald Tusk trân trọng mời Thủ tướng Lê Minh Hưng sớm thăm chính thức Ba Lan. Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng cảm ơn và đề nghị hai bên thu xếp chuyến thăm vào thời điểm phù hợp./.