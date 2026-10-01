Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hiệu quả công tác, uy tín và sự cống hiến sẽ trở thành thước đo trong đánh giá cán bộ

Sáng 1/10, ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chủ trì Hội nghị tập thể Thường trực Đảng ủy Chính phủ thực hiện công tác đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý quý III năm 2026.

Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chủ trì Hội nghị tập thể Thường trực Đảng ủy Chính phủ - Ảnh: CP

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Minh Hưng, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ cho biết nêu rõ, Đảng ủy Chính phủ rất quan tâm để tạo những đột phá trong đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, nhất là đánh giá đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ và kiên quyết khắc phục tình trạng cào bằng trong đánh giá cán bộ, tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; việc đánh giá cán bộ phải được làm thường xuyên, công tâm, khách quan, trong bối cảnh khối lượng công việc rất cao và yêu cầu về tiến độ, thời gian cũng rất gấp.

Thủ tướng nhấn mạnh, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, công tác đánh giá cán bộ đi vào thực chất thì hiệu quả công tác, uy tín và sự cống hiến sẽ trở thành thước đo trong đánh giá cán bộ và chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy sẽ tốt hơn, tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Đây cũng là nền tảng quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ của Đảng ủy Chính phủ, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030.

Ông Lê Minh Hưng đánh giá hầu hết các nhiệm vụ trọng tâm trong quý III của Đảng ủy Chính phủ và Chính phủ đã được hoàn thành đúng kế hoạch - Ảnh: CP

Nhấn mạnh những kết quả của năm 2026 - năm đầu tiên của nhiệm kỳ có ý nghĩa rất quan trọng để tạo thế, tạo lực và tạo tiền đề cho tăng tốc bứt phá, phát triển nhanh, bền vững, thực hiện thắng lợi những mục tiêu của cả nhiệm kỳ, ông Lê Minh Hưng đánh giá hầu hết các nhiệm vụ trọng tâm trong quý III của Đảng ủy Chính phủ và Chính phủ đã được hoàn thành đúng kế hoạch.

Thủ tướng đề nghị các đồng chí Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Thường trực Chính phủ và các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ tiếp tục cầu thị, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý, nhìn nhận thẳng thắn những vấn đề tồn tại, hạn chế cần khắc phục, từ đó căn cứ chương trình, kế hoạch của Đảng ủy Chính phủ để tiếp tục quyết tâm cao hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong quý còn lại của năm;

Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực, quyết tâm phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2026, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội vào thời điểm cuối năm, nhất là Tết Nguyên đán.

Các đại biểu dự Hội nghị - Ảnh: CP

Cùng với đó, tổ chức thực hiện nghiêm và bảo đảm tiến độ yêu cầu các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ; chuẩn bị thật tốt các đề án, dự án, báo cáo trình Hội nghị Trung ương 4 và Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XVI; tập trung thực hiện công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, đảm bảo không có văn bản nợ đọng.

Đồng thời, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển văn hóa - xã hội, triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; công tác bảo vệ môi trường, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ công tác về xây dựng Đảng, chương trình kiểm tra, giám sát…