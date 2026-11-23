Ưu tiên công nghiệp nền tảng, năng lượng, bán dẫn

Ngày 23/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP. Hải Phòng tiếp xúc cử tri trực tiếp và trực tuyến tới các xã, phường, đặc khu tại Hải Phòng.

Cùng dự buổi tiếp xúc còn có các Ủy viên Trung ương Đảng: Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu; Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Sỹ Hiệp, và các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành Trung ương, sở, ngành địa phương.

Tại buổi tiếp xúc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI với trọng tâm là công tác lập pháp, cụ thể hóa các chiến lược, quyết sách của Đảng, giải quyết những vấn đề thực tiễn, cấp bách, phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng đối ngoại, phục vụ nâng cao đời sống người dân…

Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội năm 2026 đạt được nhiều kết quả toàn diện. Nổi bật là thể chế và quản trị quốc gia theo hướng kiến tạo phát triển; các động lực tăng trưởng ngày càng được tăng cường, các nguồn lực được khơi thông; phân bổ, sử dụng nguồn lực gắn với hiệu quả kinh tế - xã hội.

Đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao có bước phát triển tích cực. Văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục được quan tâm, ưu tiên nguồn lực phát triển. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được nâng lên…

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, năm 2027 là năm bản lề tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế và tạo lực mang tính quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu của cả nhiệm kỳ.

Để đạt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo các giải pháp đồng bộ để huy động đủ nguồn lực rất lớn. Tập trung xây dựng kịch bản tăng trưởng từ sớm, giao nhiệm vụ, tiến độ cụ thể, chi tiết cho từng lĩnh vực, từng bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp Nhà nước, điều chỉnh từng tháng phù hợp với tình hình, diễn biến.

Trong đó, ưu tiên công nghiệp nền tảng, công nghiệp hỗ trợ, các ngành, lĩnh vực mới như: năng lượng, vật liệu, điện tử, bán dẫn. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao; liên kết sản xuất với chế biến sâu, tiêu thụ, xuất khẩu. Phát triển mạnh du lịch, logistics; kích cầu tiêu dùng; đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thành động lực chủ yếu cho tăng trưởng, đổi mới mô hình phát triển và thúc đẩy các ngành kinh tế mới, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành của Chính phủ. Chính phủ tiếp tục củng cố vững chắc nền tảng vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm nguồn cung xăng, dầu, điện.

Cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ đặc biệt quan tâm và sẽ tiếp tục hoàn thiện quy định phân cấp, phân quyền và bố trí, phân bổ nguồn lực để địa phương, cấp cơ sở có điều kiện, năng lực thực hiện nhiệm vụ được phân cấp. Xử lý triệt để những vướng mắc trong vận hành hệ thống kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của các bộ ngành, địa phương.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Ghi nhận kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội địa phương, Thủ tướng lưu ý một số nội dung trọng tâm và đề nghị TP. Hải Phòng có giải pháp thúc đẩy hoàn thành và vượt mục tiêu đề ra với chỉ tiêu về GRDP quý IV như: xuất khẩu, thu ngân sách, đầu tư công, chỉ số IIP, phát triển doanh nghiệp…

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với các lĩnh vực, doanh nghiệp, dự án có đóng góp lớn...

Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tập trung phát triển hạ tầng liên vùng, tạo kết nối thuận tiện hệ thống cảng biển, sân bay, nâng cao năng lực logistics. Nâng giá trị tạo ra trong nước từ công nghiệp và FDI.

Phát triển nhà cung ứng nội địa trong ngành điện tử, cơ khí chính xác, dịch vụ kỹ thuật cảng. Có giải pháp thúc đẩy khu vực tư nhân, hỗ trợ thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh. Quan tâm, dành nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, phát triển nhà ở xã hội, nhà cho thuê.

Với 10 kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp thu với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chỉ đạo xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền đảm bảo tiến độ, rõ kết quả và báo cáo cử tri thông qua Đoàn ĐBQH thành phố.

Khởi công 4 bến cảng nước sâu Lạch Huyện

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn công tác dự Lễ khởi công dự án bến cảng 9-10-11-12 và Cảng container quốc tế Hải Phòng - Xuân Cầu PSA.

Dự án gồm 4 bến cảng container nước sâu tại khu bến Lạch Huyện với chiều dài 1.800m, công suất đạt 4,7 triệu TEU/năm, có khả năng tiếp nhận tàu cỡ lớn 24.000 TEU.

Thủ tướng và các đại biểu bấm nút khởi công 4 bến cảng container nước sâu Lạch Huyện.

Dự án sẽ kết nối trực tiếp hàng hóa xuất nhập khẩu miền Bắc với các tuyến hàng hải quốc tế trọng yếu, củng cố vị thế cửa ngõ chiến lược của Việt Nam trong dòng chảy thương mại quốc tế.

Theo đánh giá, sự kết hợp của 4 bến cảng container mới cùng với cơ sở hạ tầng hiện hữu tại cảng Lạch Huyện và các cảng cạn các vùng lân cận sẽ tạo nên tổ hợp Thương mại tự do - Cảng biển và KCN Lạch Huyện quy mô gần 1.600ha. Khi hoàn thành, tổ hợp này sẽ tạo nên một hệ sinh thái logistics đa phương thức khép kín từ cảng nước sâu đến các trung tâm hàng hóa nội địa và khu công nghiệp, mang lại chuỗi cung ứng trọn gói, tối ưu chi phí và thúc đẩy thương mại bền vững.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành tại Hải Phòng.

Cùng ngày, Đảng bộ TP. Hải Phòng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành. Dịp này, Đảng bộ TP. Hải Phòng có 4.148 đảng viên được trao tặng Huy hiệu từ 30 năm tuổi Đảng trở lên. Thủ tướng Lê Minh Hưng trực tiếp trao cho 9 đảng viên lão thành, gồm 5 đảng viên được trao Huy hiệu 80 năm, 1 đảng viên được trao Huy hiệu 75 năm và 3 đảng viên được trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.