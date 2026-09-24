Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hải Phòng cần đánh giá cán bộ bằng năng lực và sản phẩm công việc

Ngày 24/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 222 của Bộ Chính trị, chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Qua kiểm tra, Thủ tướng ghi nhận Hải Phòng đã có những chuyển biến đáng chú ý trong xây dựng đội ngũ cán bộ. Theo đánh giá của Thủ tướng, công tác cán bộ của TP có những đổi mới khá căn bản; chất lượng đội ngũ từng bước được nâng lên, tư duy đổi mới, trình độ và năng lực lãnh đạo, điều hành được cải thiện. Một số cán bộ ở cơ sở được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ cũng đang thay đổi cùng với quy mô và không gian phát triển của Hải Phòng. Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu TP tiếp tục rà soát chất lượng, việc bố trí và sử dụng cán bộ, trước hết tại cấp xã, phường.

Việc rà soát không chỉ dựa trên số lượng hay bằng cấp mà phải căn cứ đặc điểm, khối lượng công việc và yêu cầu phát triển của từng địa bàn. Trong đó, năng lực và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở cần được đặc biệt chú trọng.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Cổng TTTP)

Thủ tướng yêu cầu Hải Phòng cụ thể hóa tiêu chí đánh giá cán bộ theo vị trí việc làm, năng lực và sản phẩm công việc. Kết quả của mỗi cán bộ phải được đặt trong kết quả chung của cơ quan, đơn vị; đồng thời kết quả đánh giá phải trở thành căn cứ thực chất cho công tác quy hoạch, đào tạo, điều động, bổ nhiệm và sàng lọc cán bộ.

Cùng với yêu cầu về con người, Thủ tướng đặt vấn đề Hải Phòng phải biến những lợi thế và định hướng phát triển mới thành năng lực tăng trưởng thực tế.

TP đang mở rộng không gian phát triển, hình thành các động lực mới như Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng, Khu kinh tế ven biển phía Nam và Khu thương mại tự do. Trong 9 tháng, 6 khu công nghiệp được thành lập, chấp thuận chủ trương đầu tư; 9 khu công nghiệp được khởi công. TP cũng đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 91/151 dự án; hơn 2.400 căn nhà ở xã hội được hoàn thành, vượt kế hoạch.

Theo Thủ tướng, những kết quả này đang tạo tiền đề để Hải Phòng chuyển từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư sang hình thành năng lực sản xuất, dịch vụ mới.

Để duy trì đà phát triển, Hải Phòng được yêu cầu thường xuyên cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng ngành, lĩnh vực, địa bàn, dự án trọng điểm và hoạt động của doanh nghiệp. Mục tiêu tăng trưởng từ 13% trở lên trong năm 2026 đòi hỏi TP phải chủ động nhận diện những điểm nghẽn và xử lý kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Thủ tướng lưu ý TP tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm, thúc đẩy những dự án mở rộng công suất và dự án sắp đi vào vận hành; đồng thời đẩy nhanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và phát triển khu công nghiệp sinh thái.

Trong thu hút đầu tư nước ngoài, Hải Phòng cần lựa chọn những lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển, nhưng không dừng ở việc thu hút nguồn vốn. Một yêu cầu được Thủ tướng nhấn mạnh là phải nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Cổng TTTP)

Lợi thế cảng biển cũng cần được khai thác theo hướng phát triển cảng biển xanh, thông minh, trung tâm logistics quốc tế, đồng thời tăng cường kết nối giao thông và liên kết vùng.

Ở lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thủ tướng yêu cầu việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW phải hướng tới những kết quả có thể đo đếm được, có sản phẩm, địa chỉ ứng dụng và giá trị kinh tế cụ thể.

Hải Phòng cần lựa chọn những vấn đề thực tiễn phục vụ phát triển để đặt hàng nghiên cứu; tăng sự kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp với viện, trường. Cùng với hạ tầng số, TP phải xây dựng dữ liệu dùng chung, các cơ sở dữ liệu liên thông, bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Thủ tướng cũng yêu cầu Hải Phòng tiếp tục đổi mới việc quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Trung ương. Mỗi nhiệm vụ phải được cụ thể hóa bằng chương trình hành động, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn hoàn thành và có kiểm tra, giám sát kết quả.

Đối với các nhiệm vụ phát triển trước mắt, TP cần phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026; xử lý các dự án tồn đọng kéo dài, đưa cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp vào sử dụng đúng quy định. Cùng với đó là giải pháp khắc phục thiếu lao động, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và hạ tầng xã hội tại các khu công nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn công tác dâng hương tại Đài tưởng niệm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Bến K15. (ảnh Cổng TTĐT)

Tiếp thu ý kiến của Thủ tướng và Đoàn kiểm tra, giám sát, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu cho biết, TP sẽ khẩn trương xây dựng chương trình hành động, đưa các chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm và những năm tiếp theo vào kế hoạch thực hiện.

Trước đó, nhân dịp hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2026), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn công tác đã tới dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Bến K15 (phường Đồ Sơn).