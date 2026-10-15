Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, đối thoại với thanh niên

Chương trình diễn ra trong không khí phấn khởi của tuổi trẻ cả nước tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026).

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, trong thời gian qua, đất nước chúng ta đã đạt được bước phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo nền tảng vững chắc cho nền kinh tế số. Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và công nghệ blockchain được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, giúp nâng cao hiệu suất và tối ưu hóa quy trình làm việc.

Chính phủ và doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa các nền tảng số vào quản lý, sản xuất và dịch vụ, góp phần nâng cao năng suất và cải thiện chất lượng cuộc sống. Hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo ngày càng sôi động, thu hút sự tham gia của nhiều tài năng trẻ với những ý tưởng đột phá. Những thành tựu này đã tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên số.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới dự chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026 (Ảnh: VGP).

Chương trình gặp mặt, đối thoại với thanh niên hôm nay là dịp rất ý nghĩa để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Bộ trưởng lắng nghe, những chia sẻ, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của thanh niên trên con đường học tập, lập nghiệp và khát vọng hoàn thiện bản thân, cống hiến trí tuệ, sức lực cho sự phát triển chung của đất nước.

Đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, cá nhân Thủ tướng Chính phủ với thanh niên, nhằm phát huy hơn nữa tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam yêu dấu của chúng ta!

Bộ trưởng nhắc lại, Bác Hồ đã từng căn dặn: "Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn do các thanh niên". Trách nhiệm của thanh niên hôm nay không chỉ là học tập, rèn luyện mà còn là tiên phong với những thay đổi quan trọng để đất nước phát triển hơn, mạnh mẽ hơn trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định thanh niên là lực lượng quan trọng, là rường cột của nước nhà, là nhân tố quyết định tương lai của dân tộc.

Điều đó được thể hiện sâu sắc trong các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Luật Thanh niên năm 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021–2030.

"Tôi tin rằng, với tinh thần mạnh mẽ, khát vọng, sáng tạo, dấn thân và không ngại khó khăn, thanh niên Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò, sứ mệnh quan trọng của mình, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước", Bộ trưởng phát biểu.

Bộ trưởng đề nghị các đoàn viên, thanh niên hãy mạnh dạn đưa ra những ý tưởng, đề xuất sáng kiến, chia sẻ những kinh nghiệm và đóng góp giá trị để Chính phủ, các bộ, ngành có thể tiếp thu, nghiên cứu và xây dựng chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thanh niên phát triển".

Sau phát biểu khai mạc Chương trình của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tặng hoa và quà chúc mừng Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cũng trân trọng tặng quà Thủ tướng Chính phủ.

Nhân dịp này, để ghi nhận, biểu dương những nỗ lực học tập, nghiên cứu, lao động, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ; đồng thời tích cực cống hiến vì cộng đồng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển đất nước của thanh niên, Thủ tướng Chính phủ cũng tặng quà động viên 20 thanh niên tiêu biểu, đại diện cho nhiều lĩnh vực, phong trào của tuổi trẻ cả nước, lan tỏa tinh thần dấn thân, sáng tạo và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới.

Tại buổi đối thoại, các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu cũng đã xem phóng sự với chủ đề: Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm.

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trực tiếp chủ trì, điều hành Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương với thanh niên Việt Nam về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các giải pháp tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thanh niên nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát huy tiềm năng, trí tuệ và sức trẻ, đóng góp vào tăng trưởng và tạo việc làm.