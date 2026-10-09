Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp gỡ, động viên đội tuyển bóng chày Việt Nam tại Lào

Buổi gặp mặt diễn ra trong thời điểm đội tuyển bóng chày Việt Nam vừa có màn ra quân ấn tượng tại Dream Cup 2026. Đây là niềm vinh dự đối với ban huấn luyện, các vận động viên, Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam, đồng thời mang đến nguồn động viên thiết thực cho toàn đội trong hành trình thi đấu quốc tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp gỡ, động viên đội tuyển bóng chày Việt Nam đang thi đấu giải Dream Cup tại Lào.

Tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng Lê Minh Hưng ân cần thăm hỏi, chúc mừng thành tích của đội tuyển, đồng thời động viên các vận động viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm và nỗ lực thi đấu. Sự quan tâm của người đứng đầu Chính phủ cũng thể hiện sự khích lệ đối với những nỗ lực phát triển bóng chày Việt Nam.

Về phía Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam (VBSF), có ông Trần Đức Phấn, Chủ tịch Liên đoàn, kiêm Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân; ông Hoàng Trung Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn, kiêm Chủ tịch CLB Bóng chày Công an Nhân dân; Huấn luyện viên trưởng Yu Jae Ho cùng ban huấn luyện và các tuyển thủ đội tuyển quốc gia.

Đội tuyển bóng chày Việt Nam đã tạo dấu ấn đáng chú ý tại trận mở màn Dream Cup 2026 diễn ra ngày 8/10. Đối đầu đội tuyển chủ nhà Lào, các tuyển thủ Việt Nam giành chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 7-6 sau màn ngược dòng đầy cảm xúc. Kết quả này giúp đội tuyển Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại giải đấu.

Chiến thắng trước đội chủ nhà không chỉ mang ý nghĩa về mặt tỷ số mà còn tạo cú hích tinh thần cho toàn đội trong những trận đấu tiếp theo. Trong một môn thể thao đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, tính kỷ luật và khả năng duy trì sự tập trung, bản lĩnh thi đấu là yếu tố quan trọng giúp các vận động viên hướng tới những kết quả tích cực.

Sự hiện diện và động viên của Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo cấp cao vì thế càng có ý nghĩa đối với thầy trò Huấn luyện viên Yu Jae Ho. Đây là nguồn khích lệ để các tuyển thủ thêm tự tin, tiếp tục phát huy tinh thần tập thể và hướng tới mục tiêu đạt thành tích tốt nhất tại Dream Cup 2026.

Buổi gặp mặt tại Vientiane không chỉ là kỷ niệm đáng nhớ đối với các thành viên đội tuyển quốc gia mà còn mang ý nghĩa động viên đối với Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam trong quá trình phát triển môn thể thao này.