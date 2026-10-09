Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp cộng đồng người Việt Nam tại Lào
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, từ ngày 8-9/10 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith, sáng 9/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, đại diện các hội đoàn và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Lào.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thu-tuong-le-minh-hung-gap-cong-dong-nguoi-viet-nam-tai-lao-10433359.html