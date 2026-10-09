Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp cộng đồng người Việt Nam tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, đúng 11h10 ngày 9-10, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời sân bay Wattay ở thủ đô Viêng Chăn, kết thúc chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào trong 2 ngày 8 và 9-10 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith.