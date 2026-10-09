Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp cộng đồng người Việt Nam tại Lào

Thủ tướng Lê Minh Hưng với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà lưu niệm cho Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)