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Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp cộng đồng người Việt Nam tại Lào

Trong chương trình thăm chính thức Lào, sáng 9/10, tại Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Báo VietnamPlus
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Thủ tướng Lê Minh Hưng với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà lưu niệm cho Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà lưu niệm cho Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-le-minh-hung-gap-cong-dong-nguoi-viet-nam-tai-lao-post1140953.vnp