Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp cộng đồng người Việt, các cơ quan đại diện tại Campuchia

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phát biểu tại cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ nhận định năm 2026 ghi dấu nhiều chuyến thăm cấp cao giữa hai nước, qua đó tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, đồng thời thúc đẩy triển khai và mở rộng hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Về công tác biên giới, lãnh thổ, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia thời gian qua đã tích cực trao đổi, tham mưu và đóng góp thực chất vào tiến trình phân giới, cắm mốc biên giới trên bộ, cũng như thúc đẩy xây dựng cơ chế phối hợp xử lý các vấn đề trên biển.

Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, Đại sứ quán đẩy mạnh ngoại giao phục vụ phát triển, phối hợp với các cơ quan chức năng Campuchia và các bộ, ngành, địa phương trong nước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Việt Nam trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, đồng thời thúc đẩy thương mại song phương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cho biết Đại sứ quán đã tổ chức thành công Đối thoại doanh nghiệp năm 2026 với sự tham gia của hơn 200 đại biểu doanh nghiệp hai nước. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên các doanh nghiệp Việt Nam đối thoại với Hội đồng Phát triển Campuchia.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại song phương đạt 8,67 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2025; dự kiến cả năm có thể đạt khoảng 13 tỷ USD. Đại sứ quán cũng triển khai nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư và hỗ trợ các địa phương tổ chức xúc tiến thương mại, đầu tư tại Campuchia.

Nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của Campuchia đối với Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo, xây dựng các cơ chế thuận lợi hơn nhằm thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư tại thị trường này.

Thay mặt cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia, ông Sim Chy - Chủ tịch Tổng hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia - khẳng định bà con luôn nỗ lực đóng góp vào việc vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương, Đại sứ quán Việt Nam, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã quan tâm, hỗ trợ cộng đồng, nhất là trong việc giải quyết giấy tờ pháp lý, giúp đỡ bà con khi gặp khó khăn, thiên tai, hỏa hoạn và tổ chức các lớp học tiếng Khmer.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trong khi đó, ông Leng Rithy - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia - bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển của Việt Nam thời gian qua, đồng thời khẳng định các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia đã phát huy vai trò kết nối, thúc đẩy giao thương giữa hai nước. Ông cam kết tiếp tục nỗ lực nâng cao hiệu quả kết nối thương mại, xúc tiến đầu tư, qua đó đóng góp vào phát triển kinh tế mỗi nước và tăng cường gắn kết nhân dân hai nước.

Đề xuất định hướng hợp tác trong thời gian tới, ông Leng Rithy cho rằng hai bên cần chuyển mạnh từ quan hệ “mua bán hàng hóa” sang “cùng đầu tư, cùng sản xuất, cùng chế biến”, qua đó hình thành các chuỗi giá trị và mở rộng thị trường trên cơ sở phát huy lợi thế bổ trợ giữa hai nền kinh tế.

Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc đưa các chủ trương, chính sách vào cuộc sống, lấy hiệu quả thực tế đối với người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Đánh giá kết quả các cuộc làm việc với Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Manet, Chủ tịch Thượng viện Samdech Hun Sen và các nhà lãnh đạo cấp cao Campuchia, Thủ tướng cho biết, hai bên đã đạt được nhiều đồng thuận chiến lược nhằm mở rộng hợp tác toàn diện. Theo đó, kim ngạch thương mại song phương trong 9 tháng đầu năm đạt xấp xỉ 10 tỷ USD.

Cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia tham dự buổi gặp. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Hai bên thống nhất nâng cấp Ủy ban Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư lên cấp Phó Thủ tướng chủ trì; đồng thời duy trì cơ chế đối thoại định kỳ ít nhất mỗi năm một lần giữa lãnh đạo cấp Phó Thủ tướng với cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Hai nước cũng sẽ hoàn tất thống nhất về giai đoạn 1 và chuẩn bị mở rộng giai đoạn 2 của tuyến kết nối Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài - Bavet - Phnom Penh; nghiên cứu xây dựng các khu kinh tế xuyên biên giới, thúc đẩy vận tải đường thủy và phát triển kinh tế số.

Về an ninh và xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hai bên cam kết không để bất kỳ thế lực nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia, đồng thời tăng cường phối hợp phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, ma túy và buôn người.

Đề cập công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo mới của Bộ Chính trị, khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không thể tách rời của dân tộc, mà còn là nguồn lực chiến lược, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia.

Chia sẻ với những khó khăn mà cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia đang đối mặt, Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam nhất quán đề nghị phía Campuchia quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để bà con ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp.

Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với Bộ Công an cùng các cơ quan chức năng Campuchia tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính, cư trú, nhập tịch, sinh kế và tái định cư; đồng thời tạo điều kiện để trẻ em gốc Việt được đến trường tại các cơ sở giáo dục công lập của Campuchia.

Cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia tham dự buổi gặp. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng cũng giao Bộ Ngoại giao và Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu mở rộng các chương trình học bổng đại học, sau đại học dành cho con em cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho tương lai.

Đối với cộng đồng người gốc Việt, Thủ tướng đề nghị bà con tiếp tục chấp hành nghiêm pháp luật Campuchia, quan tâm chăm lo cho trẻ em và thế hệ trẻ, tạo điều kiện để con em được học tập đầy đủ. Thủ tướng bày tỏ mong muốn bà con tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Các hội đoàn như Tổng hội Khmer - Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia cần củng cố vai trò nòng cốt trong việc đoàn kết, tập hợp cộng đồng, thu hút người trẻ và những cá nhân có uy tín cùng chung sức xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh, phát triển bền vững.