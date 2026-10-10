Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp cộng đồng người gốc Việt và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia

Phát biểu tại cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ nhận định năm 2026 ghi dấu nhiều chuyến thăm cấp cao giữa hai nước, qua đó tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, đồng thời thúc đẩy triển khai và mở rộng hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của Campuchia đối với Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo, xây dựng các cơ chế thuận lợi hơn nhằm thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư tại thị trường này.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc gặp. Ảnh: Chinhphu.vn

Thay mặt cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia, ông Sim Chy, Chủ tịch Tổng hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia khẳng định bà con luôn nỗ lực đóng góp vào việc vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Ông Leng Rithy, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển của Việt Nam thời gian qua, đồng thời khẳng định các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia đã phát huy vai trò kết nối, thúc đẩy giao thương giữa hai nước.

Các đại biểu kiều bào tham dự cuộc gặp. Ảnh: Chinhphu.vn

Phát biểu tại cuộc gặp, đề cập công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo mới của Bộ Chính trị, khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không thể tách rời của dân tộc, mà còn là nguồn lực chiến lược, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia.

Chia sẻ với những khó khăn mà cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia đang đối mặt, Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam nhất quán đề nghị phía Campuchia quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để bà con ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp. Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với Bộ Công an cùng các cơ quan chức năng Campuchia tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính, cư trú, nhập tịch, sinh kế và tái định cư; đồng thời tạo điều kiện để trẻ em gốc Việt được đến trường tại các cơ sở giáo dục công lập của Campuchia.

Thủ tướng cũng giao Bộ Ngoại giao và Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu mở rộng các chương trình học bổng đại học, sau đại học dành cho con em cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho tương lai.

Đối với cộng đồng người gốc Việt, Thủ tướng đề nghị bà con tiếp tục chấp hành nghiêm pháp luật Campuchia, quan tâm chăm lo cho trẻ em và thế hệ trẻ, tạo điều kiện để con em được học tập đầy đủ. Thủ tướng bày tỏ mong muốn bà con tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Các hội đoàn như Tổng hội Khmer - Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia cần củng cố vai trò nòng cốt trong việc đoàn kết, tập hợp cộng đồng, thu hút người trẻ và những cá nhân có uy tín cùng chung sức xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh, phát triển bền vững.