Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đưa hợp tác kinh tế biển thành trọng tâm, ưu tiên trong quan hệ với Đức

Thủ tướng Lê Minh Hưng và ông Peter Tschentscher, Thủ hiến kiêm Thị trưởng thứ nhất thành phố Hamburg, Đức - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Hoan nghênh Thủ hiến Peter Tschentscher đến thăm Việt Nam, cảm ơn tình cảm tốt đẹp dành cho Việt Nam và quan hệ hai nước, Thủ tướng tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ đạt được nhiều kết quả cụ thể, tạo tiền đề để Việt Nam và Hamburg đẩy mạnh hợp tác, tiếp tục góp phần quan trọng vào sự phát triển ngày càng mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, hướng tới tầm cao mới của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức.

Thủ tướng cho biết Việt Nam đánh giá cao những thành tựu quan trọng của Đức nói chung và Hamburg nói riêng trong phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại, củng cố vai trò, vị thế hàng đầu tại Liên minh châu Âu (EU) và trên trường quốc tế. Trong sự phát triển chung của Đức, thành phố Hamburg là trung tâm kinh tế, trung tâm cảng biển và logistics quan trọng của châu Âu, cửa ngõ quan trọng kết nối Đức, châu Âu với Việt Nam và thế giới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi tiếp - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Đức thời gian qua đã phát triển mạnh mẽ, thực chất trên nhiều lĩnh vực; đưa Đức trở thành một trong những đối tác thương mại hàng đầu; một trong những nhà đầu tư lớn nhất và đối tác hợp tác phát triển rất quan trọng của Việt Nam trong EU. Đại học Việt Đức là một biểu tượng trong hợp tác giữa hai nước. Theo Thủ tướng, hiện nay là thời điểm phù hợp để hai nước nâng cấp quan hệ lên tầm mức mới nhằm tạo đột phá cho hợp tác song phương.

Thông báo những nét chính về tình hình Việt Nam thời gian qua với nhiều kết quả phát triển kinh tế-xã hội quan trọng, Thủ tướng cho biết trong kỷ nguyên phát triển mới, Việt Nam mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các đối tác tin cậy và tiềm năng, trong đó có Đức và Hamburg để đạt được các mục tiêu phát triển chiến lược, phù hợp với nhu cầu, thế mạnh của hai bên.

Thủ tướng đề nghị ngài Thủ hiến chỉ đạo tăng cường hợp tác thực chất giữa Hamburg với các địa phương Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Nhấn mạnh hai bên có nhiều cơ hội hợp tác rất khả thi, Thủ tướng đề nghị ngài Thủ hiến chỉ đạo tăng cường hợp tác thực chất giữa Hamburg với các địa phương Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực Hamburg có thế mạnh như cảng biển, logistics, kinh tế biển, chuyển đổi xanh, đô thị thông minh; tạo thuận lợi thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với Hamburg và Đức.

Thủ tướng đề nghị phía Hamburg hỗ trợ, phối hợp truyền thông, quảng bá và thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam tại thị trường Đức, đặc biệt với các nhóm hàng Việt Nam có thế mạnh và phù hợp với nhu cầu tiêu dùng tại châu Âu như nông sản, thực phẩm chế biến, cà phê, đồ uống, hàng tiêu dùng, hàng thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm xanh, bền vững; kết nối doanh nghiệp, tạo điều kiện để hàng hóa từ Việt Nam đáp ứng tốt hơn văn hóa, nhu cầu và thị hiếu tiêu dùng của thị trường Đức, doanh nghiệp Việt Nam mở rộng kênh tiếp cận thị trường, tận dụng hiệu quả các ưu đãi từ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA).

Ông Peter Tschentscher, Thủ hiến kiêm Thị trưởng thứ nhất thành phố Hamburg phát biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Cho biết Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Hamburg đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh như chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo..., Thủ tướng đề nghị phía Hamburg hỗ trợ kết nối doanh nghiệp Việt tham gia cụm năng lượng tái tạo tại Hamburg và chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi toàn cầu; trao đổi kinh nghiệm về phát triển năng lượng xanh, năng lượng sạch.

Cho biết Việt Nam đang định hướng phát triển mạnh kinh tế biển, hệ thống cảng biển và dịch vụ logistics, trở thành quốc gia biển mạnh; Thủ tướng đề nghị đưa hợp tác về kinh tế biển, cảng biển trở thành lĩnh vực hợp tác trọng tâm, ưu tiên giữa Việt Nam và Đức nói chung, Hamburg nói riêng; thúc đẩy kết nối, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm giữa cảng Hamburg với các cảng lớn của Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam có thể tham khảo công nghệ, kinh nghiệm và đẩy mạnh hợp tác với Đức và châu Âu trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Cùng với đó, tăng cường hợp tác khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đại học; thúc đẩy hợp tác phát triển nguồn nhân lực và đào tạo nghề theo mô hình đào tạo nghề song hành của Đức. Thủ tướng cũng đề nghị thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững, tập trung vào triển khai các dự án hợp tác chung giữa các địa phương của Việt Nam và Hamburg về chuyển đổi năng lượng, tăng cường khả năng chống chịu.

Thủ hiến Peter Tschentscher cho biết Hamburg và các doanh nghiệp Đức mong muốn thúc đẩy hợp tác dài hạn với các đối tác, địa phương của Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng cảm ơn và đề nghị Hamburg tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hamburg hòa nhập và phát triển ở sở tại, qua đó góp phần tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Về phần mình, Thủ hiến Peter Tschentscher cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, bày tỏ tình cảm tốt đẹp dành cho Việt Nam và thông báo kết quả làm việc trong chuyến thăm. Ông đánh giá cao sự phát triển ấn tượng của Việt Nam, nhất là những kết quả tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm và mục tiêu tăng trưởng 2 con số, cũng như việc đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng với các dự án chiến lược, quy mô lớn được triển khai với tốc độ rất nhanh.

Thủ hiến cho rằng khuôn khổ Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Đức, Hiệp định EVFTA và những thỏa thuận giữa hai Chính phủ là những động lực quan trọng cho quan hệ song phương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Peter Tschentscher, Thủ hiến kiêm Thị trưởng thứ nhất thành phố Hamburg, Đức - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Ông cho biết Hamburg và các doanh nghiệp Đức mong muốn thúc đẩy hợp tác dài hạn với các đối tác, địa phương của Việt Nam, nhất là TPHCM; giúp hai bên tận dụng những thế mạnh có thể bổ sung cho nhau và góp phần vào sự phát triển của Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Thủ tướng đã đề cập, đặc biệt là về cảng biển, logistics, giao thông vận tải, điện gió, giáo dục đại học, khoa học-công nghệ… Hamburg mong muốn đón nhiều hơn các đoàn doanh nghiệp Việt Nam thăm Đức, phát huy hơn nữa Hiệp định EVFTA trong thúc đẩy thương mại giữa Việt Nam với Đức và EU.

Hiện Đức là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại châu Âu; kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 13,6 tỷ USD. FDI của Đức vào Việt Nam đứng thứ ba trong EU với trên 530 dự án, tổng vốn đăng ký trên 3,1 tỷ USD. Từ năm 1990 đến nay, Đức đã cung cấp trên 2 tỷ USD cho các dự án ODA tại Việt Nam. Hamburg là trung tâm kinh tế lớn thứ 2 của Đức. Cảng Hamburg lớn thứ ba tại châu Âu và là cảng trung chuyển hàng hóa hàng đầu thế giới. Cộng đồng người Việt Nam tại Đức có khoảng 200.000 người; trong đó tại Hamburg khoảng 1.500 người.