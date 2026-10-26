Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đưa cam kết hợp tác Việt Nam - Ba Lan thành dự án cụ thể

Chiều 26/10, tại Hà Nội, Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Bộ Phát triển Kinh tế và Công nghệ Ba Lan tổ chức Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam - Ba Lan. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tham dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Sự kiện được tổ chức nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đến Việt Nam. Cùng tham dự sự kiện có đại diện các bộ, ngành, doanh nghiệp, địa phương của hai nước.

Khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã có bài phát biểu, đề xuất 3 định hướng hợp tác mới, đưa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam - Ba Lan phát triển, tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng của hai bên.

Phấn đấu sớm đưa thương mại song phương lên 6 tỷ USD

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng cho biết, hội nghị được tổ chức ngay sau khi lãnh đạo hai nước Việt Nam - Ba Lan chính thức tuyên bố nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược. Đây là dấu mốc lịch sử, thể hiện sự tin cậy chính trị sâu sắc, tầm nhìn chung và quyết tâm đưa quan hệ hữu nghị giữa hai nước lên tầm cao mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng kỳ vọng, hội nghị sẽ góp phần đưa các cam kết trong hội đàm giữa Thủ tướng hai nước thành hành động cụ thể. Qua đó, khuôn khổ Đối tác chiến lược Việt Nam - Ba Lan vừa được thiết lập sẽ được hiện thực hóa bằng những sáng kiến, chương trình, dự án hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư có giá trị lâu dài. Trọng tâm là những lĩnh vực hai bên có tiềm năng, thế mạnh, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và yêu cầu phát triển của mỗi nước.

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam - Ba Lan.

Cũng theo Thủ tướng, trong tổng thể quan hệ hai nước, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là một trụ cột quan trọng. Ba Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu; là nhà đầu tư lớn thứ 36 trên tổng số 154 quốc gia và vùng lãnh thổ đang có đầu tư tại Việt Nam.

Kim ngạch thương mại song phương duy trì đà tăng trưởng liên tục, năm 2025 đạt gần 4 tỷ USD và tăng 14,8% so với năm 2024. 9 tháng đầu năm 2026 đã đạt gần 3,5 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025.

Thủ tướng cho rằng, với vai trò, vị trí quan trọng của Ba Lan tại Trung - Đông Âu và của Việt Nam tại Đông Nam Á, hai nước có nhiều dư địa, tiềm năng và điều kiện thuận lợi để kết nối thị trường, tăng cường liên kết sản xuất, phát triển chuỗi cung ứng và mở rộng các hoạt động hợp tác đầu tư.

"Ba Lan có thế mạnh về dược phẩm, y tế, quốc phòng, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, nông nghiệp thông minh, đường sắt, đóng tàu và môi trường. Đây đều là những lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên phát triển với nhiều chính sách thuận lợi và ưu đãi. Trong đó, Việt Nam có năng lực về chế biến, hệ thống cảng biển, nguồn nhân lực dồi dào và mạng lưới 18 hiệp định thương mại tự do với hơn 60 đối tác. Nếu kết nối tốt, hai nền kinh tế của chúng ta có thể tạo ra những chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị có sức cạnh tranh rất cao”, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhận định và cho rằng, mục tiêu phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương lên 6 tỷ USD mà lãnh đạo hai nước đã thống nhất là hoàn toàn khả thi nếu Chính phủ và doanh nghiệp hai nước cùng quyết tâm hành động.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất nhiều định hướng hợp tác lớn để đưa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước lên tầm cao mới.

Để đưa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước lên tầm cao mới, tương xứng với khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất các định hướng lớn:

Thứ nhất, quyết tâm để nâng cao chất lượng hợp tác.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao sự tham dự của các doanh nghiệp, tổ chức Ba Lan trong lĩnh vực y tế, dược phẩm, công nghiệp quốc phòng, công nghệ vũ trụ cùng các đối tác Việt Nam. Theo Thủ tướng, hội nghị tạo cơ hội để các bên trực tiếp kết nối, trao đổi thông tin, từng bước hiện thực hóa tiềm năng hợp tác trong những lĩnh vực mới có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng khẳng định Việt Nam khuyến khích mạnh mẽ doanh nghiệp Ba Lan mở rộng hợp tác, đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt trong các ngành Ba Lan có thế mạnh và phù hợp với nhu cầu phát triển bền vững của Việt Nam. Đó là năng lượng tái tạo, nông nghiệp thông minh, chuyển đổi số, đường sắt, đóng tàu và môi trường, gắn với chuyển giao công nghệ.

Thứ hai, phối hợp rà soát kịp thời gỡ rào cản về thể chế, chính sách, quy định về thủ tục đầu tư, thủ tục xuất nhập cảnh, hải quan; các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn...

Hiện thực hóa mục tiêu này, Thủ tướng đề nghị tăng cường phát huy các cơ chế đối thoại giữa doanh nghiệp và các bộ, ngành liên quan giữa hai nước, trong đó có Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) tổ chức hằng năm với sự tham gia của đông đảo đại diện các tổ chức doanh nghiệp từ châu Âu, trong đó có các doanh nghiệp Ba Lan.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Ba Lan tham dự hội nghị.

Thứ ba, thúc đẩy kết nối giao thông, vận tải để kết nối thị trường.

Thủ tướng đánh giá rất cao việc Hàng không Quốc gia Ba Lan đã chính thức công bố nối lại đường bay thẳng Warszawa - Hà Nội và đề nghị các cơ quan liên quan hai nước tiếp tục phối hợp để nghiên cứu, đa dạng hóa kết nối giữa hai nền kinh tế từ hàng không, đường biển và sớm nghiên cứu khả năng kết nối đường sắt để bổ sung cho tuyến đường vận tải đường biển Á - Âu truyền thống… tạo thuận lợi cho kết nối thương mại, đầu tư và kinh doanh.

Thứ tư, các doanh nghiệp tăng cường liên kết, đề cao trách nhiệm xã hội và kinh doanh bền vững.

Thủ tướng đề nghị phía Ba Lan tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào các chuỗi sản xuất, cung ứng và ưu tiên sử dụng, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, cam kết hợp tác đầu tư dài hạn sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. Với tinh thần "doanh nghiệp phát triển thì đất nước phát triển", Chính phủ Việt Nam cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư thúc đẩy các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp hai nước hợp tác đầu tư một cách hiệu quả, ổn định, bền vững lâu dài.

Về phía cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các doanh nghiệp phát huy vai trò tiên phong, chủ động tìm kiếm các đối tác, cùng phát triển các dự án có giá trị kinh tế và sức lan tỏa, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tin tưởng, trên nền tảng hữu nghị chặt chẽ, mối quan hệ truyền thống hợp tác đã có lâu dài, sự đồng thuận của lãnh đạo cấp cao và tinh thần năng động của cộng đồng doanh nghiệp, quan hệ Việt Nam - Ba Lan sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, xứng tầm là đối tác chiến lược, đóng góp vào sự ổn định của mỗi nước.

Ba Lan - "cánh cửa rộng mở" để hàng Việt vào thị trường EU

Cùng khẳng định dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk cho biết, Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ở khu vực Đông Nam Á và là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thủ tướng Ba Lan cho rằng, ngày nay, Việt Nam có những khát vọng lớn hơn nữa đó là phát triển một nền công nghiệp hiện đại, đầu tư vào công nghiệp, công nghệ và gia tăng tỷ trọng các sản phẩm có giá trị gia tăng cao trong nền kinh tế. “Ba Lan đã trải qua quá trình chuyển dịch kinh tế sâu sắc. Chúng tôi có một ngành công nghiệp hiện đại, lực lượng lao động tay nghề cao và các doanh nghiệp thành công trên thị trường quốc tế. Tôi tin tưởng, với kinh nghiệm và năng lực của Ba Lan, nền kinh tế hai nước Việt Nam - Ba Lan có thể bổ trợ cho nhau một cách hoàn hảo, đặt nền móng vững chắc cho sự hợp tác kinh tế”, Thủ tướng Donald Tusk phát biểu.

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam - Ba Lan.

Cũng theo Thủ tướng Donald Tusk, Ba Lan và Việt Nam có quan hệ ngoại giao truyền thống hơn 75 năm. Hai nước đã phát triển sự hợp tác về khoa học, giáo dục và kinh tế. Rất nhiều chuyên gia Việt Nam đã từng học tập tại các trường đại học Ba Lan, tạo nên những mối gắn kết bền chặt giữa nhân dân hai nước. Do đó, hai bên cần cùng nhau nỗ lực để gia tăng và đa dạng hóa kim ngạch thương mại, phát triển các thị trường xuất khẩu mới và kiến tạo các điều kiện thuận lợi cho đầu tư.

Thủ tướng Ba Lan cho rằng, điều này đang được thúc đẩy thuận lợi bởi Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVFTA) đã có hiệu lực từ năm 2020. Tuy nhiên, không có hiệp định thương mại nào có thể thay thế được sự tiếp xúc trực tiếp giữa các doanh nghiệp cũng như một môi trường kinh doanh thuận lợi.

Thủ tướng Donald Tusk nhấn mạnh ba lĩnh vực mà hai nước Việt Nam - Ba Lan còn nhiều dư địa hợp tác trong giai đoạn phát triển mới, đó là:

Thứ nhất là lĩnh vực dược phẩm và y tế. Ở lĩnh vực này, hai bên đã có một hình mẫu cho thấy đầu tư của Ba Lan có thể hỗ trợ hiệu quả cho sự phát triển của công nghiệp Việt Nam. Đó là dự án của Tập đoàn dược phẩm Adamed, gắn với việc mở rộng cơ sở sản xuất, hiện đại hóa công nghệ và nâng cao tiêu chuẩn chất lượng. Đây là ví dụ điển hình cho mô hình hợp tác mà hai bên mong muốn phát triển: vốn, công nghệ và bí quyết chuyên môn của Ba Lan kết hợp với kỹ năng của đội ngũ chuyên gia Việt Nam và tiềm năng của thị trường trong nước. Từ nền tảng này, hợp tác dược phẩm có thể mở rộng sang đầu tư, nghiên cứu, phát triển sản xuất, cùng với xuất khẩu thuốc và thiết bị y tế sang các thị trường khác trong khu vực.

Thứ hai là lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và công nghệ lưỡng dụng.

Ba Lan hiện đang phát triển nhanh chóng năng lực công nghiệp quốc phòng. Các công ty của Ba Lan cung cấp các hệ thống máy bay không người lái tiên tiến, công nghệ truyền thông điện tử, quang điện tử và giải pháp an ninh. Vì vậy, tiềm năng hợp tác không chỉ ở việc xuất khẩu các trang thiết bị của Ba Lan mà còn việc hợp tác sản xuất, bảo trì, đào tạo, chuyển giao công nghệ.

Thứ ba là lĩnh vực vũ trụ và công nghệ hiện đại.

Ba Lan đang phát triển chuyên môn sâu về công nghệ vệ tinh, điện tử, hệ thống quang học, phần mềm tiên tiến và phân tích dữ liệu. Nhiều doanh nghiệp, viện nghiên cứu của Ba Lan tham gia các dự án không gian của châu Âu, cung cấp linh kiện chuyên dụng và giải pháp công nghệ. Trong khi đó, Việt Nam cũng đang đầu tư phát triển năng lực vệ tinh và công nghệ không gian của riêng mình. Chính vì vậy, hai bên có thể cùng phát triển các giải pháp trong quan sát trái đất, phân tích dữ liệu vệ tinh và ứng dụng dữ liệu này trong nông nghiệp, quản lý tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và quản lý hạ tầng.

Thủ tướng Ba Lan nhấn mạnh định hướng quan trọng trong hợp tác kinh tế giữa hai nước, đó là chuyển đổi từ trao đổi thương mại truyền thống sang hợp tác đầu tư và công nghiệp sâu rộng hơn. Các doanh nghiệp Ba Lan có thể và sẽ đóng góp công nghệ, kinh nghiệm và nguồn vốn; các đối tác Việt Nam đóng góp cơ sở hạ tầng sản xuất phát triển, sự am hiểu thị trường cũng như khả năng mở rộng khu vực.

"Việt Nam có thể trở thành đối tác với các doanh nghiệp Ba Lan, không chỉ với vai trò là một thị trường hấp dẫn, mà còn là một trung tâm hoạt động quan trọng trong toàn bộ khu vực ASEAN. Ngược lại, Ba Lan có thể trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư Việt Nam muốn phát triển hoạt động tại Liên minh châu Âu. Ba Lan thực sự có thể là cánh cửa rộng mở cho Việt Nam bước vào toàn bộ thị trường Liên minh châu Âu", Thủ tướng Donald Tusk nhấn mạnh.

Thủ tướng Ba Lan kỳ vọng, giai đoạn tới, cộng đồng doanh nghiệp Ba Lan và Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc cung cấp công nghệ mà còn cùng nhau hợp tác phát triển các sản phẩm mới, xây dựng năng lực chuyên môn và thương mại hóa các giải pháp này trên trường quốc tế. Đây là cơ hội để xây dựng các mối liên kết công nghiệp hiện đại, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp hai nước trao đổi về cơ hội hợp tác trong thương mại, đầu tư, hàng không, y tế, dược phẩm, công nghiệp quốc phòng và công nghệ vũ trụ. Phía Ba Lan có sự tham gia của các doanh nghiệp và tổ chức như PGZ, Rosomak, Cenzin, Tập đoàn WB, Adamed Pharma/Davipharm, TZF Polfa và đại diện Cơ quan Vũ trụ Ba Lan.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng phát biểu tổng kết hội nghị.

Phát biểu tổng kết hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục duy trì kết nối giữa các cơ quan, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy trao đổi thông tin, xác định đối tác phù hợp và triển khai các đề xuất hợp tác có tính khả thi.

Hội nghị bàn tròn Doanh nghiệp Việt Nam - Ba Lan góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, mở ra những cơ hội hợp tác mới trong thương mại, đầu tư, sản xuất và công nghệ. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Ba Lan phát triển ngày càng sâu rộng, hiệu quả, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và kỳ vọng của hai bên.